Дунав удари Берое на старта на WINBET Супер Волей

Отборът на Дунав (Русе), който почива в първия кръг, стартира новия сезон в WINBET Супер Волей със страхотна победа. Воденият от Красимир Миронов тим надделя над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 25:19) в среща от втория кръг, играна тази вечер.

В следващия, междинен, 3-и кръг Дунав ще гостува на новака Металург (Перник). Двубоят е във вторник (3 ноември) от 19,00 часа.

От друга страна старозагорци са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В 3-ия кръг Берое ще е домакин на ЦСКА. Мачът е също във вторник от 19,00 часа.

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Над всички за домакините бе Капцер Внук, който заби страхотните 26 точки (1 блок, 1 ас и 59% ефективност в атака - +12) за победата. Любчо Янков добави още 15 точки (3 блока, 1 ас и 69% ефективност в атака - +14). А новото кубинско попълнение Карлос Лареа пък се появи като резерва във втория гейм се отличи с 8 точки (2 аса, 55% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +3) за успеха.

За гостите от Берое Якуб Жонца (3 блока, 1 ас, 57% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +9) и Теодор Каменов (2 блока и 42% ефективност в атака - +11) реализираха 17 и 16 точки.

ДУНАВ (РУСЕ) — БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 25:19)

ДУНАВ: Ангел Павлов 8, Капцер Внук 26, Георги Антов 4, Любчо Янков 15, Владимир Христов 5, Маркус Венсбергс 4 – Симеон Добрев-либеро (Карлос Лареа 8, Александър Шопов, Атанас Митев)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ

БЕРОЕ 2016: Иван Латунов 8, Александър Кордев 10, Якуб Жонца 17, Теодор Каменов 16, Никола Йорета 3, Николай Манчев – Петър Каракашев-либеро (Никола Градинаров 3, Николай Котевски 1, Габриел Руменов 3)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.

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