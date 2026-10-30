Дунав привлече кубински национал

Волейболният Дунав съобщи, че в тима е привлечен кубинският национал Карлос Перейра Лареа, който ще направи официалния си дебют още днес в домакинския двубой срещу Берое 2016 (Стара Загора). Срещата от първенството на Winbet Суперволей е от 18:00 часа в зала „Дунав“, а входът е с билет на цена от пет евро.

От русенския клуб отбелязаха, че 20-годишният кубинец играе на поста посрещач и е висок 193 сантиметра. Той е основен състезател в младежкия национален отбор на Куба и част от разширения състав на мъжкия тим. Любопитен факт е, че Перейра Лареа е отбелязал 15 точки при победата на Куба срещу България на последното световно първенство за юноши.

През изминалия сезон кубинецът е станал шампион на Азербайджан с отбора на Нефтчи. От Дунав го определят като състезател с отлични физически качества и голям потенциал.

До момента Дунав привлече латвийския разпределител Маркус Венсбергс, Константин Стойков, Георги Антов, Виктор Маринов, Александър Шопов и полския диагонал Кацпер Внук. В състава са още капитанът Ангел Павлов, както и Атанас Митев, Владимир Христов, Марио Дамянов, Христо Костов и Любчо Янков. В Русе се завърна и Симеон Добрев.

В предсезонната си подготовка русенският тим изигра три контролни срещи. В първата отстъпи с 0:4 гейма като гост на шампиона на Румъния Динамо (Букурещ), а в следващите две победи Добруджа 07 – с 3:2 гейма в Добрич и с 3:1 гейма в Русе.

За домакинските срещи през сезона клубът предлага и абонаментни карти. От ръководството отправиха покана към привържениците да подкрепят отбора в първото му домакинство и да се насладят на волейболните емоции в зала „Дунав“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google