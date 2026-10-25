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Супер Венислав Антов с 29 точки, Туркоа със страхотен обрат срещу Ница във Франция

  • 25 окт 2026 | 21:10
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Супер Венислав Антов с 29 точки, Туркоа със страхотен обрат срещу Ница във Франция

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа постигнаха много драматична втора победа във Франция. Антов и съотборниците му сътвориха страхотен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (21:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:12) у дома срещу Ница в среща от 3-ия кръг на местната Alterna VOLSTAR Ligue, игран тази вечер пред над 1200 зрители в зала "Пиер Думортие".

Така Туркоа е на 4-о място във временното класиране с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. В следващия 4-и кръг Антов и компания ще гостуват на Сен Назер. Мачът е в петък (30 октомври) от 21,00 часа българско време.

Вени Антов изигра пореден много силен мач за Туркоа и бе най-полезен с 29 точки (1 блок, 2 аса и 62% ефективност в атака - +18) за победата.

Роберт Андринга добави 15 точки за успеха.

За гостите от Ница Кевин Кобрайн (4 аса, 45% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +14) и Фаусто Диас (5 аса!, 57% ефективност в атака и 62% позитивно посрещане - +10) се отчетоха с 24 и 22 точки, но и това не беше достатъчно за победа.

ТУРКОА – НИЦА 3:2 (21:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:12)

ТУРКОА: Матиас Хираудо 5, ВЕНИСЛАВ АНТОВ 29, Роберт Андринга 15, Нейтън Кановас 3, Хоакин Гайего 7, Рафаел Паскал 9 – Жулиан Дебес-либеро (Усама Бен Ромдан 5, Мартен Брийе-либеро)

Старши треньор: ДОРИАН РУЖЕЙРОН

НИЦА: Нейч Найдич 1, Кевин Кобрайн 24, Фаусто Диас 22, Тимофей Полуян 9, Океа Маре 9, Лойън Нак Минйем 4 – Мейсън Бригс-либеро (Родни А Конг 1, Джереми Лав, Колен Кастелно, Мауро Гай)

Старши треньор: БРАЙС ДОНА.

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