Гюнтер Щайнер предрече много титли за Антонели

Бившият шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер предрече, че Андреа Кими Антонели ще задмине поне Себастиан Фетел по спечелени титли. Антонели е на прага на това да спечели първата си световна титла, като в Мексико Сити има нужда от 2 точки, за да си я гарантира. Това ще го направи най-младият световен шампион в историята на Формула 1 - само на 20 години и ще подобри рекорда на Фетел от 2010 година.

„Абсолютно съм уверен, че Кими ще задмине Фетел - обясни Щайнер в подкаста The Red Flags. - Фетел беше добър, но също така беше на правилното място в правилното време. Но видяхте, че като отиде във Ферари вече не се получаваше. Себастиан беше много добър, но не беше изключителен талант като Макс Верстапен или като Кими. Да, смятам, че Кими ще спечели повече от четирите титли на Фетел.“

Looking in at the race for the Constructors' Title... 👀 Here is Mercedes' mission in Mexico City ⬇️ #F1 #MexicoGP https://t.co/K3zfoVEuOy — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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Антонели кара втория си пълен сезон във Формула 1 и поведе в шампионата тази година след двете му поредни победи в Китай и Япония, като след това натрупа още победи и вече има 9, той е спечелил половината от състезанията тази година.

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Снимки: Gettyimages