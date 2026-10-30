УЕФА издига през следващата седмица кандидата, който ще спори с Джани Инфантино, Венгер отпада от сметките

УЕФА и нейните съюзници са на финалната права в избора на обща кандидатура, която да се изправи срещу Джани Инфантино в предстоящата битка за президентския пост на ФИФА. Очаква се името на опонента да бъде утвърдено още през следващата седмица, информира "Гардиън".

Крайният срок за официалното внасяне на кандидатури е 18 ноември, а времето за организиране на опозиция срещу настоящия президент на световната централа изтича. Въпреки това в европейските футболни среди расте увереността, че преговорите вървят към успешен край. Разговорите с потенциални фигури набраха скорост, въпреки че президентът на Азиатската футболна конфедерация шейх Салман бин Ибрахим ал-Халифа изненадващо се отметна и декларира подкрепа за четвърти мандат на Инфантино.

Джани Инфантино: Огромното мнозинство в световния футбол стои зад мен

След като името на претендента бъде окончателно съгласувано, то ще бъде представено пред Изпълнителния комитет на УЕФА и по време на онлайн среща с ръководителите на националните федерации. Планът е официалното обявление да се забави възможно най-близо до крайния срок, за да се намали рискът от компроматна кампания от страна на ФИФА. Въпреки това свикването на ключовите срещи може да стане факт още в близките седем дни.

🚨 UEFA are closing in on a candidate to challenge Gianni Infantino in the upcoming FIFA presidential election. A potential opponent could be confirmed as early as next week, with the deadline for candidates set for November 18. Arsène Wenger has been mentioned as a possible challenger, although he is not believed to be seriously in contention. Infantino is seeking a fourth term as FIFA president, with any rival needing at least 106 votes to defeat him. 🗞️ @guardian — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 30, 2026

Сред спряганите имена бе и това на Арсен Венгер, който се радва на голям авторитет като потенциална обединяваща фигура. Бившият мениджър на Арсенал обаче едва ли ще влезе в надпреварата. В ролята си на шеф на глобалното футболно развитие във ФИФА Венгер бе в Азербайджан за Световното първенство за младежи до 15 години, защитавайки новия турнирен проект на своя работодател.

Всеки кандидат ще трябва да преодолее сериозни предизвикателства, за да достигне необходимата кота от 106 гласа за свалянето на Инфантино. Макар швейцарецът да понесе сериозни имиджови щети след скандала около проекта „ФИФА Форъуърд Ентърпрайс“ (ФФЕ), опонентът му ще има нужда от масирана подкрепа от конфедерациите на Азия, Африка и КОНКАКАФ, тъй като дори гласовете на Европа не са напълно гарантирани при таен вот.

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В някои среди се прокрадва и скептицизъм относно изборната битка, като алтернативна стратегия се обсъжда масов бойкот или въздържане от гласуване на конгреса в Рабат. Подобен ход би поставил Инфантино в тежка изолация, имайки предвид финансовата зависимост на ФИФА от европейския пазар. В момента световната централа е изпаднала в административен застой, като показателен пример е Световното клубно първенство през 2029 г., за което все още липсват домакин и ясна рамка.

Решимостта за директен сблъсък с Инфантино през март обаче остава голяма. УЕФА вече сезира четири съдилища в САЩ с искане за разкриване на документи по случая ФФЕ, подготвяйки и наказателна жалба за финансови злоупотреби в Швейцария. От ФИФА определиха действията на европейската централа като „тормоз“ и „дезинформация“ и отрекоха обвиненията.

Очаква се съдебно решение в следващите седмици, макар евентуални обжалвания от страна на ФИФА да забавят процеса. Същевременно световната организация има срок до понеделник да отговори на списък от 42 въпроса на УЕФА относно управлението си, сред които темите за ФФЕ, наградата за мир и отмененото наказание на Фоларин Балогун. Според информация на вестник „Гардиън“ отговор от ФИФА все още не е получен, макар самият Инфантино да заяви готовност за съдействие.

Опонентите на Инфантино следят с интерес и междинните избори в САЩ. Конгресменът от Демократическата партия Джейми Раскин започна разследване за връзките между ФИФА, Инфантино и администрацията на Тръмп, като настоя за предоставяне на документи и провеждане на официален разпит. Промяна в мнозинството в Конгреса би могла да даде нов тласък на това разследване.

Предстоящите дни до 18 ноември са решаващи за УЕФА и нейния президент Александър Чеферин. Словенецът заема открита опозиционна позиция срещу Инфантино. Издигането на силен претендент е въпрос на чест за европейския футбол, особено след като по-рано централата отстъпи от заплахите си за бойкот на Световното първенство за девойки до 20 години.

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