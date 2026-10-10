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Венгер се включва в битката за ФИФА?

  • 10 окт 2026 | 07:07
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Венгер се включва в битката за ФИФА?

Бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер може да стане съперник на Джани Инфантино за президентския пост на ФИФА, съобщава The Times.

Настоящият ръководител на Международната футболна федерация е обявил намерението си да участва в изборите, които ще се проведат на 18 март догодина.

Според съобщенията противниците на Инфантино все още се надяват, че ще намерят сериозен претендент срещу швейцареца преди крайния срок 18 ноември. Някои от тях се надяват да убедят Арсен Венгер да издигне кандидатурата си. Венгер в момента е ръководител на глобалното развитие на футбола във ФИФА.

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По-рано тази вечер стана ясно, че ръководителят на КОНКАКАФ Виктор Монталиани няма да се кандидатира за шеф на Световната футболна централа, тъй като през следващата година ще се бори за нов мандат начело на континенталната конфедерация.

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Възможно е също така йорданският принц Али бин Ал-Хюсеин, който беше съперник на Инфантино през 2016 година, отново да участва в изборите.

Отбелязва се, че президентът на КОНКАКАФ Виктор Монталиани, който беше смятан за потенциален кандидат за поста президент на ФИФА, не планира да се кандидатира.

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