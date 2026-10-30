Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с обрат срещу слабак в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) втора поредна и общо 3-а победа за сезона в Суперлигата на Русия. Играчите на Константинов направиха обрат и надиграха като гости слабака Оренбуржие (Оренбург) с 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19) в мач от 4-ия кръг на първенството, игран този следобед.

Така Локомотив излезе начело във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга.

В следващия 5-и кръг тимът на Пламен Константинов е домакин на Динамо-ЛО (Сосновий Бор). Двубоят е в четвъртък (5 ноември) от 14,00 часа българско време.

Пламен Константинов изведе Локомотив до ценна победа над Зенит

Над всички за Локомотив беше Фьодор Воронков с 21 точки (1 блок, 71% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +13) за победата.

Ражабдибир Шахбанмирзаев и Омар Курбанов добавиха по 16 точки за успеха.

За домакините от Оренбуржие Николай Зубов реализира 16 точки (2 блока и 52% ефективност в атака - +7), а Дмитрий Кудряшов завърши с 11 точки.

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