Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с обрат срещу слабак в Русия

  • 30 окт 2026 | 17:48
  • 376
  • 0
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с обрат срещу слабак в Русия

Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) втора поредна и общо 3-а победа за сезона в Суперлигата на Русия. Играчите на Константинов направиха обрат и надиграха като гости слабака Оренбуржие (Оренбург) с 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19) в мач от 4-ия кръг на първенството, игран този следобед.

Така Локомотив излезе начело във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 9 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга.

В следващия 5-и кръг тимът на Пламен Константинов е домакин на Динамо-ЛО (Сосновий Бор). Двубоят е в четвъртък (5 ноември) от 14,00 часа българско време.

Пламен Константинов изведе Локомотив до ценна победа над Зенит
Пламен Константинов изведе Локомотив до ценна победа над Зенит

Над всички за Локомотив беше Фьодор Воронков с 21 точки (1 блок, 71% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +13) за победата.

Ражабдибир Шахбанмирзаев и Омар Курбанов добавиха по 16 точки за успеха.

За домакините от Оренбуржие Николай Зубов реализира 16 точки (2 блока и 52% ефективност в атака - +7), а Дмитрий Кудряшов завърши с 11 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Бургас и София приемат Волейболната лига на нациите през 2027 и 2028

Бургас и София приемат Волейболната лига на нациите през 2027 и 2028

  • 30 окт 2026 | 11:14
  • 4239
  • 0
Левски с тежко начало за "Чалъндж къп"

Левски с тежко начало за "Чалъндж къп"

  • 28 окт 2026 | 22:30
  • 2725
  • 8
Кристиян Илиев: Когато загубим концентрация, става много трудно

Кристиян Илиев: Когато загубим концентрация, става много трудно

  • 28 окт 2026 | 22:16
  • 911
  • 1
Марица пречупи Херцег Нови с 23 блокади и продължи напред в Шампионската лига

Марица пречупи Херцег Нови с 23 блокади и продължи напред в Шампионската лига

  • 28 окт 2026 | 21:21
  • 2838
  • 8
Виктория Нинова с рекордно постижение в САЩ

Виктория Нинова с рекордно постижение в САЩ

  • 28 окт 2026 | 20:10
  • 2725
  • 1
Сериозни промени в Богданка: Ето къде може да продължи кариерата си Алекс Грозданов

Сериозни промени в Богданка: Ето къде може да продължи кариерата си Алекс Грозданов

  • 28 окт 2026 | 17:19
  • 11304
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
  • 2833
  • 2
ЦСКА 1948 2:1 Спартак (Варна), домакините с обрат за шест минути

ЦСКА 1948 2:1 Спартак (Варна), домакините с обрат за шест минути

  • 30 окт 2026 | 18:10
  • 6127
  • 12
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 965
  • 0
Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

Втора лига на живо: гол в Горна Оряховица

  • 30 окт 2026 | 17:30
  • 6990
  • 0
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 16444
  • 25
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 14609
  • 40