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Пламен Константинов изведе Локомотив до ценна победа над Зенит

  • 25 окт 2026 | 20:48
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Пламен Константинов изведе Локомотив до ценна победа над Зенит

Воденият от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) постигна ценна победа в руската Суперлига. Тимът на бившия селекционер на България надделя като гост над Зенит (Санкт Петербург) с 3:1 (25:23, 22:25, 28:26, 25:22) в среща от втория кръг, играна на 25 октомври.

Волейболистите на Константинов спечелиха оспорвания първи гейм с 25:23, но домакините изравниха след 25:22 във втория. Локомотив измъкна ключовата трета част с 28:26, а след ново 25:22 затвори двубоя в четири гейма. Чистото игрово време на срещата бе 2 часа и 7 минути.

Раджаб Шахбанмирзаев бе най-резултатен за победителите със 17 точки (3 блока и 44% ефективност в атака – +9). Омар Курбанов също завърши със 17 точки (1 блок, 62% ефективност в атака и 23% позитивно посрещане – +8).

Фьодор Воронков добави 16 точки (2 блока, 3 аса, 46% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане – +7), а Дмитрий Лизик приключи с 12 точки.

За Зенит Егор Сиденко бе най-резултатен в мача с 21 точки (1 блок, 1 ас и 51% ефективност в атака – +7). Роман Пакшин добави 15 точки (1 блок, 47% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане – +6).

ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) – ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (23:25, 25:22, 26:28, 22:25)

ЗЕНИТ: Игор Кобзар 2, Егор Сиденко 21, Роман Пакшин 15, Марлон Янт 10, Артьом Волвич 10, Виталий Дикай 8 – Валентин Кротков-либеро (Максим Бочаров 6, Матия Бонифанте 1, Владислав Бабкевич, Владимир Шишкин, Максим Космин, Дмитрий Кононовски-либеро
Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 1, Раджаб Шахбанмирзаев 17, Фьодор Воронков 16, Омар Курбанов 17, Денис Черейски 12, Дмитрий Лизик 12 – Сергей Мелкозеров-либеро (Иля Казаченков 2, Александър Костадинов 1, Егор Кречетов, Егор Якутин, Андрей Гуляев, Михаил Вишняков, Семьон Кривиченко-либеро)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ.

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