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Симеоне даде формулата за спечелване на титлата в Ла Лига

  • 30 окт 2026 | 15:38
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Симеоне даде формулата за спечелване на титлата в Ла Лига

Диего Симеоне смята, че отборите, които успеят най-бързо да преодолеят трудните периоди през сезона, ще бъдат тези, които ще се борят за титлата в Ла Лига. Треньорът на Атлетико Мадрид говори пред медиите преди гостуването на Леванте в събота, като подчерта, че колебанията са неизбежна част от един дълъг шампионат.

„Няма да се съсредоточавам върху другите отбори. Ние ще преминаваме през много добри, нормални и не толкова добри моменти, защото животът е такъв. В първенството се случват много неща. Тези, които успеят най-бързо да излязат от трудните периоди, в крайна сметка ще се борят за титлата“, заяви аржентинецът.

Атлетико е на две точки от лидера Барселона, но Симеоне отказа да се отклонява от познатия си подход. „Ще продължим по същия начин – мач за мач. Нуждаем се от силно представяне срещу съперник, който ни затруднява и е много силен у дома. Леванте има ясна представа как иска да играе“, коментира наставникът.

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Той засегна и състоянието на някои от футболистите си. За Адемола Лукман Симеоне призна, че в момента не показва формата, с която впечатли след пристигането си, но увери, че клубът продължава да има голямо доверие в него. „Знаем какво може да ни даде. На тренировките трябва да покаже на треньора своето развитие, за да получи след това възможности“, обясни той. Аржентинецът коментира и адаптацията на Хюлманд, като отбеляза, че датчанинът се конкурира с Коке, Пабло Бариос и Джони Кардосо за място в халфовата линия.Симеоне изрази и съпричастност към семействата на жертвите на железопътната катастрофа в Толедо, определяйки случилото се като изключително тежък момент.

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Снимки: Gettyimages

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