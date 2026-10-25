Топят ли се ледовете? Хулиан Алварес се извини на феновете на Атлетико

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес поднесе своите извинения към привържениците на тима заради предишните си изказвания, че възнамерява да напусне клуба.

По време на Световно първенство аржентинският национал обяви желанието си да премине в Барселона, но до сделка така и не се стигна заради категоричния отказ на Атлетико да го продаде именно на "блаугранас".

HERE'S A VIDEO OF JULIAN ALVAREZ APOLOGISING TO THE ATLETICO MADRID FANS! 🇦🇷🔴⚪️ https://t.co/o8alsSBXHE — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 24, 2026

„Преди всичко бих искал да се извиня на нашите фенове за думите си по време на Световното първенство. Начинът и моментът, в който го казах, бяха грешка. Напълно разбирам тяхното недоволство – на тяхно място и аз щях да се ядосам, имайки предвид силната подкрепа, която винаги съм получавал", сподели Алварес след снощната победа с 1:0 над Депортиво ла Коруня, дошла с негов гол.

Алварес започна да вкарва и в Ла Лига, а Атлетико отново се залепи за Барса

"През последните седмици те показаха невероятно отношение към мен. Сега трябва да се концентрирам върху това да бъда по-добър. Те бяха зад мен през цялото време и моето задължение е да работя здраво, защото ни предстоят много важни предизвикателства“, заяви още аржентинският национал.

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Снимки: Imago