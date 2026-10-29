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Играч на Левски легна за втора операция - Веласкес: Раздразнен съм, той е един от най-добрите хора на света

  • 29 окт 2026 | 15:46
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Крилото на Левски Радослав Кирилов е претърпял вчера втора операция, която ще го извади от тренировъчния процес за още месец и половина. Това призна днес наставникът на "сините" Хулио Веласкес, който разясни, че е ядосан от този факт.

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

"Вчера сутринта му направиха операция. През деня говорих два пъти с него. Той ми звънна след операцията, после му звъннах вечерта. Изключително позитивен е. Такива случки се случват във футбола.

Раздразнен съм от гледна точка на това, че Кирилов е един от най-добрите хора на света. В процеса му на възстановяване имаше и добри, и лоши моменти. Искрено се надявам, че тази операция ще бъде последна. Планира се, че след около месец и половина ще тренира с отбора, но е абсурд да говорим за точни дати", каза треньорът на "сините".

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