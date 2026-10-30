Номер 1 в света Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио

Световната номер 1 в женския тенис Елена Рибакина (Казахстан) се оттегли от турнира на твърда настилка от сериите WТА 500 в японската столица Токио заради контузия на врата.

По-рано през седмицата тя си подсигури първото място в световната ранглиста в края на годината за пръв път в кариерата, след като спечели две титли от Големия шлем през сезона.

Рибакина ще завърши 2026 година като №1 в света

"Скъпи фенове, много съжалявам да обявя, че трябва да се откажа от следващия си мач. За жалост имам възпаление и болка във врата, които влияят на способността ми да играя на най-високото си ниво. Това е много трудно решение, тъй като обичам да играя тук и винаги оценявам невероятната подкрепа на феновете. Надявам се да се върна догодина. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата", написа Рибакина в изявление, цитирана от уебсайта на WТА.

Така съперничката ѝ Лейла Фернандес (Канада) се класира за полуфиналите без игра, а в спор за място на финала ще се изправи срещу Камила Рахимова (Узбекистан), която надигра Мая Джойнт (Австралия) със 7:5, 5:7, 6:1.

Get better soon Elena ❤️‍🩹 @leylahfernandez advances to the semifinals in Tokyo after Rybakina withdraws due to injury. #torayppo https://t.co/Nic0AjzPnS — wta (@WTA) October 30, 2026

Рахимова преодоля изоставане с 2:5 в първия сет, за да го спечели със 7:5, преди австралийката да изравни и да прати срещата в решаващ сет. В него Рахимова доминираше и даде само един гейм на Джойнт, за да си осигури място в полуфиналите.

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