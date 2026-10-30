Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Номер 1 в света Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио

  • 30 окт 2026 | 12:36
  • 482
  • 0
Номер 1 в света Елена Рибакина се оттегли от турнира в Токио

Световната номер 1 в женския тенис Елена Рибакина (Казахстан) се оттегли от турнира на твърда настилка от сериите WТА 500 в японската столица Токио заради контузия на врата.

По-рано през седмицата тя си подсигури първото място в световната ранглиста в края на годината за пръв път в кариерата, след като спечели две титли от Големия шлем през сезона.

Рибакина ще завърши 2026 година като №1 в света
Рибакина ще завърши 2026 година като №1 в света

"Скъпи фенове, много съжалявам да обявя, че трябва да се откажа от следващия си мач. За жалост имам възпаление и болка във врата, които влияят на способността ми да играя на най-високото си ниво. Това е много трудно решение, тъй като обичам да играя тук и винаги оценявам невероятната подкрепа на феновете. Надявам се да се върна догодина. Благодаря на всички за разбирането и подкрепата", написа Рибакина в изявление, цитирана от уебсайта на WТА.

Така съперничката ѝ Лейла Фернандес (Канада) се класира за полуфиналите без игра, а в спор за място на финала ще се изправи срещу Камила Рахимова (Узбекистан), която надигра Мая Джойнт (Австралия) със 7:5, 5:7, 6:1.

Рахимова преодоля изоставане с 2:5 в първия сет, за да го спечели със 7:5, преди австралийката да изравни и да прати срещата в решаващ сет. В него Рахимова доминираше и даде само един гейм на Джойнт, за да си осигури място в полуфиналите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Федерер, Джокович и световният тенис елит изпратиха Вавринка с емоционални послания

Федерер, Джокович и световният тенис елит изпратиха Вавринка с емоционални послания

  • 30 окт 2026 | 09:32
  • 1330
  • 0
Сензация в Базел: Ян-Ленард Щруф надви Новак Джокович

Сензация в Базел: Ян-Ленард Щруф надви Новак Джокович

  • 30 окт 2026 | 08:56
  • 3254
  • 3
Фриц елиминира Шаповалов в Базел

Фриц елиминира Шаповалов в Базел

  • 30 окт 2026 | 05:13
  • 828
  • 0
Палачът на Димитров се оттегли от Виена

Палачът на Димитров се оттегли от Виена

  • 30 окт 2026 | 04:03
  • 1327
  • 0
Представител на домакините изхвърли Бен Шелтън от Швейцария

Представител на домакините изхвърли Бен Шелтън от Швейцария

  • 30 окт 2026 | 02:30
  • 1442
  • 0
Александър Зверев преодоля Грикспоор във Виена и си гарантира първото място

Александър Зверев преодоля Грикспоор във Виена и си гарантира първото място

  • 29 окт 2026 | 23:17
  • 4075
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 7592
  • 32
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 5257
  • 16
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 1999
  • 1
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 2016
  • 3
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 7537
  • 8
Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

Обратното броене продължава! Роналдо изригна с хеттрик и вече е само на 15 гола от голямата цел

  • 29 окт 2026 | 21:57
  • 27129
  • 74