Рибакина ще завърши 2026 година като №1 в света в ранглистата

Елена Рибакина (27 г.) ще завърши 2026 година като №1 в световната ранглиста на WTA. Тенисистката от Казахстан си гарантира математически първото място в света в четвъртък след категорична победа над Юлия Путинцева с 6-2, 6-3 във втория кръг на турнира от сериите WTA 500 в Токио.

Това е първият случай в кариерата на Рибакина, в който тя ще финишира сезона на върха в световната ранглиста.

В следващия етап Рибакина ще се изправи отново срещу Лейла Фернандес в повторение на скорошния финал в Нинбо, спечелен от състезателката от Казахстан. Канадката намери място на четвъртфиналите след успех над Елиз Мертенс с 6-2, 7-6 (8).

Рибакина води с 4-2 в преките сблъсъци с Фернандес, печелейки последните три срещи помежду им.

Елена Рибакина продължава да се наслаждава на феноменален сезон. След като оглави световната ранглиста през септември с триумфа си на US Open, казахстанската звезда си осигури и лидерската позиция в класирането на WTA в края на годината.

Постижението бе подпечатано след убедителната победа на турнира „Торей Пан Пасифик Оупън“, където водачката в схемата Рибакина не остави никакви надежди на Юлия Путинцева.

Световната №1 се нуждаеше от едва 70 минути, за да сломи съпротивата на сънародничката си с 6-2, 6-3 и да си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата. Рибакина контролираше изцяло двубоя и не допусна нито един пробив на собствено подаване.

Елена трябваше да спасява само една точка за пробив, дошла в последния гейм на мача, като се справи блестящо с мощен бекхенд. Секунди по-късно тя затвори срещата с шестия си ас в двубоя.

Този успех има историческа стойност: Рибакина вече е недостижима на върха за втората в ранглистата на ВТА Арина Сабаленка до края на сезона, което се случва за първи път в нейната кариера.

След края на двубоя Рибакина подчерта колко трудни са винаги мачовете срещу Юлия Путинцева.

„Срещите срещу Юлия винаги представляват сериозно изпитание. Бях подготвена за дълги разигравания. Тя залага много на къси топки и постоянно сменя ритъма, така че съм щастлива, че запазих концентрация, играх агресивно и че днес толкова много елементи в играта ми сработиха отлично.

Смятам, че спуснатият покрив също ми даде леко предимство. Харесва ми да играя при такива условия. Топката лети една идея по-бързо и като цяло тази обстановка ми пасва идеално.“

2026 година бележи един от най-паметните и успешни периоди в спортния път на Елена Рибакина.

Представителката на Казахстан триумфира на Откритото първенство на Австралия и на US Open, като вече има три титли от Големия шлем след първия си голям пробив на „Уимбълдън“ през 2022 година.

През септември тя се изкачи на върха на световната ранглиста за първи път, записвайки името си в историята като първата състезателка от Казахстан с подобно постижение.

След това Рибакина продължи победния си ход с трофей в Нинбо – нейната четвърта титла за сезона и общо 15-а в кариерата.

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