Официално: Купата на африканските нации се връща към обичайния си календар

Купата на африканските нации окончателно ще се завърне към обичайното си провеждане на всеки две години, съобщиха от КАФ. Това е било решено с единодушно съгласие по време на вчерашното събрание на изпълнителния комитет на африканската конфедерация.

Както е известно, миналия декември беше обявен нов календар за провеждане на турнира, като се очакваше той да се състои на всеки четири години, започвайки от 2032-ра. Това решение обаче не получи достатъчно подкрепа на континента и ето защо беше гласувано да се върне наложения календар с провеждане на състезанието на всеки две години, както е още от първото му издание от 1957-а.

КАФ реши да преразгледа решението за провеждане на Купата на африканските нации на всеки четири години

Президентът на КАФ д-р. Патрис Мотсепе коментира връщането на обичайния календар на турнира. “Решението на изпълнителния комитет на КАФ, че Купата на африканските нации трябва да се провежда на всеки две години се основава на развитието, защитата и промотирането на интересите на африканския футбол и на 54-те членки на КАФ, както и на интересите на африканските играчи, които се състезават в клубове извън Африка. Също така бяхме притеснени от необходимите няколко години, докато новата Африканска Лига на нациите направи значителен финансов и развиващ принос, за да могат африканският футбол и състезанията на КАФ да бъдат глобално конкурентоспособни и самоподдържащи се.

The #TotalEnergiesAFCON is back to every two years. 🏆 Full story: https://t.co/dNpuEs9W8K https://t.co/86PSiPy2eS — CAF (@CAF_Online) October 30, 2026

Следващата Купа на африканските нации ще се проведе през 2027-а в Кения, Танзания и Уганда, като съм убеден, че ще бъде много успешна. Последвалите издания на КАН ще бъдат през 2028-а, 2031-ва и 2033-та. Следващото Световно първенство ще се проведе през 2030-а и в съответствие с традицията на ФИФА, финалният турнир на КАН и тези на другите континентални първенства не могат да се провеждат в една и съща година с Мондиала. Също така Купата на африканските нации празнува африканския футбол, както и богатите и разнообразни култури, обичаи и традиции на Африка, обединявайки народите на 54-те африкански страни, африканската диаспора и целия свят. Решението на изпълкома на КАФ е в най-добрия интерес на африканския футбол и 54-те членки на КАФ, като ще допринесе значително за развитието и израстването на футбола в Африка”, заяви той в свое изявление.

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