КАФ реши да преразгледа решението за провеждане на Купата на африканските нации на всеки четири години

Председателят на Африканската футболна конфедерация (КАФ) Патрис Моцепе заяви, че организацията обсъжда възможността да се върне към провеждането на Купата на африканските нации на всеки две години.

Той направи това изявление по време на стратегическа конференция на КАФ, която се провежда в Кабо Верде. Причината е, че решението на конфедерацията да мине на календар на всеки четири години за континенталното първенство, се оказа непопулярно в много среди. „Обсъждахме нещата през последните няколко дни и разглеждаме всички варианти, включително и възможността Купата на африканските нации да се провежда отново на всеки две години“, каза Моцепе.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The Africa Cup of Nations will CONTINUE to be held EVERY TWO YEARS! 🌍🏆 CAF has decided to KEEP the tournament’s two-year cycle instead of switching to every four years. An official announcement is expected VERY SOON! — @Romain_Molina https://t.co/jRMps1MQcX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 9, 2026

През декември той обяви, че финалите на Купата на африканските нации ще се проведат през 2027 г. и 2028 г., като следващият турнир ще бъде през 2032 г., а след това ще има четиригодишен интервал между турнирите. Но явно и това решение ще бъде преразгледано. То беше взето с цел да се съобрази с новия годишен формат на Лигата на нациите, който ще запълни календара и който според Моцепе по това време ще бъде по-доходоносен.

Африканското континентално първенство, чието първо издание е през 1957 г., винаги се е провеждало на две години.

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