Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

КАФ реши да преразгледа решението за провеждане на Купата на африканските нации на всеки четири години

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 293
  • 0
КАФ реши да преразгледа решението за провеждане на Купата на африканските нации на всеки четири години

Председателят на Африканската футболна конфедерация (КАФ) Патрис Моцепе заяви, че организацията обсъжда възможността да се върне към провеждането на Купата на африканските нации на всеки две години.

Той направи това изявление по време на стратегическа конференция на КАФ, която се провежда в Кабо Верде. Причината е, че решението на конфедерацията да мине на календар на всеки четири години за континенталното първенство, се оказа непопулярно в много среди. „Обсъждахме нещата през последните няколко дни и разглеждаме всички варианти, включително и възможността Купата на африканските нации да се провежда отново на всеки две години“, каза Моцепе.

През декември той обяви, че финалите на Купата на африканските нации ще се проведат през 2027 г. и 2028 г., като следващият турнир ще бъде през 2032 г., а след това ще има четиригодишен интервал между турнирите. Но явно и това решение ще бъде преразгледано. То беше взето с цел да се съобрази с новия годишен формат на Лигата на нациите, който ще запълни календара и който според Моцепе по това време ще бъде по-доходоносен.

Африканското континентално първенство, чието първо издание е през 1957 г., винаги се е провеждало на две години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интер приема Парма на "Джузепе Меаца" в търсене на нова победа в Серия А

Интер приема Парма на "Джузепе Меаца" в търсене на нова победа в Серия А

  • 10 окт 2026 | 08:41
  • 761
  • 1
Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

Може ли Барселона да изравни 12-годишен рекорд в Ла Лига

  • 10 окт 2026 | 08:37
  • 5935
  • 4
Реал няма право на грешка срещу Виляреал

Реал няма право на грешка срещу Виляреал

  • 10 окт 2026 | 08:35
  • 916
  • 4
Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа

Барселона посреща Хетафе с мисъл за осма поредна победа

  • 10 окт 2026 | 08:34
  • 1034
  • 0
Байерн подновява битките в Бундеслигата с баварско дерби

Байерн подновява битките в Бундеслигата с баварско дерби

  • 10 окт 2026 | 08:32
  • 915
  • 0
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 11210
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

Макс Верстапен триумфира в пълния с инциденти мокър спринт в Сингапур

  • 10 окт 2026 | 13:19
  • 9628
  • 11
Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
  • 5383
  • 3
11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 10 окт 2026 | 13:51
  • 2165
  • 0
Арсенал 0:0 Лийдс, Груев е на пейката, двата тима си размениха по едно положение

Арсенал 0:0 Лийдс, Груев е на пейката, двата тима си размениха по едно положение

  • 10 окт 2026 | 14:29
  • 1421
  • 1
Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

Кръгът във Втора лига продължава с цели шест срещи

  • 10 окт 2026 | 11:02
  • 11326
  • 4
Иван Ценов пред Sportal.bg: В българския баскетбол има страшно много хора без чест, достойнство и морал

Иван Ценов пред Sportal.bg: В българския баскетбол има страшно много хора без чест, достойнство и морал

  • 10 окт 2026 | 14:20
  • 799
  • 0