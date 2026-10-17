Руанда просто си купува по-добър имидж чрез Формула 1

Правозащитната организация „Амнести интернешънъл“ обвини Руанда, че използва новото си споразумение с Формула 1 за подобряване на международния си имидж. Така дебатът за правата на човека се разгоря още преди проектът за новата писта да е напуснал идейната фаза.

Във вторник от Формула 1 обявиха, че Руанда ще бъде домакин на Гран При на Африка по силата на 10-годишен договор. Първият старт е планиран за началото на следващото десетилетие на нашия век на ново трасе в Бугесера, разположено на около 40 километра южно от столицата Кигали.

This is insane 🤯 @Nukedrop used satellite imagery and elevation data based off F1’s render to make an Assetto Corsa mod of the new African Grand Prix track in Rwanda. https://t.co/c0syxocqFo — Vincenzo Landino 🏎️ (@vincenzolandino) October 15, 2026

В Южна Африка искат да приемат Формула 1 преди Руанда

Ръководителят на кампаниите в британския клон на „Амнести интернешънъл“ Феликс Джейкънс заяви пред ВВС, че африканската държава инвестира в най-популярните спортове в света, за да излъска репутацията си и да отклони вниманието от сериозните нарушения на човешките права.

Критиките не са насочени срещу самото завръщане на Формула 1 в Африка, а срещу правителството зад проекта и практиката международен спорт да се използва като инструмент за формиране на благоприятен външнополитически образ.

Ще си върне ли Африка славата от Гран При ерата?

Демократична република Конго вече заведе дело срещу Руанда в Международния съд на ООН, твърдейки, че са нарушени редица международни конвенции, включително тези за предотвратяване на геноцид, расова дискриминация, правата на жените и изтезанията. От своя страна Руанда отхвърля обвиненията, че подпомага въоръжената групировка М23, оперираща в източната част на Конго.

От Формула 1 заявиха, че уставът на шампионата задължава организацията да зачита международно признатите човешки права. Според тях спортът може да бъде положителна сила, а партньорството има за цел да насърчи туризма, преките инвестиции, разкриването на работни места и развитието на умения в Руанда и целия регион.

Кои състезания може да застраши Руанда?

Президентът Пол Кагаме определи начинанието като важна инвестиция в бъдещето на Руанда. Президентът на Формула 1 Стефано Доменикали също подчерта, че целта на споразумението е да създаде дълготрайни икономически и социални ползи, надхвърлящи рамките на един състезателен уикенд.

Идеята шампионатът да се завърне на африканска земя се радва на широка подкрепа, след като континентът отсъства от календара от Гран При на Южна Африка през 1993 година насам. Изборът на Руанда обаче означава, че търговските и политическите спорове ще съпътстват състезанието от самото начало.

Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Тепърва предстоят стъпките по изграждането, финансирането и потвърждаването на официалната дата за дебютния старт. Заедно с това на дневен ред остава и добре познатият въпрос пред Формула 1: доколко обещаните икономически ползи могат да бъдат разграничени от имиджовите дивиденти, които присъствието на спорта носи на местното управление.

Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент

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Снимки: Gettyimages