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Кими Антонели може да стане петият пилот, който печели титлата в Мексико

  • 28 окт 2026 | 12:29
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Много е вероятно след надпреварата за Гран При на Мексико Сити този уикенд Формула 1 да има своя нов световен шампион в лицето на Андреа Кими Антонели.

Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина
Андреа Кими Антонели ще кара с №12 и догодина

Италианецът трябва да спечели само две точки в състезанието на „Ерманос Родригес“, за да си гарантира титлата четири кръга преди края на сезона. По този начин той ще стане петият пилот, който си осигурява шампионския трофей на мексиканска територия.

До момента това са правили Джон Съртийс (1964), Дени Хълм (1967), Греъм Хил (1968) и Люис Хамилтън (2017 и 2018). От четиримата единствено Хил постига това с победа в Мексико, като през 1964, 1967 и 1968 година надпреварата е последна за сезона. През 2017 и 2018 година след нея остават още два старта, а Хамилтън си гарантира титлата, финиширайки съответно девети и четвърти.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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