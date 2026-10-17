Втори успех за Павликени

В Павликени, едноименния тим се наложи с 2:0 над Етър II (Велико Търново). Срещата е от деветия кръг на Северозападната Трета лига. В 17-ата минута Йордан Йорданов центрира и Георги Христов откри резултата. Домакините не достигнаха лесно до втората си победа от началото на сезона. Младият търновски състав повече атакуваше. Кристиян Дечев реализира второто попадение в 70-ата минута. После Кристиян Кънчев разтресе мрежата на Павликени, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Ростислав Данчев пък пропусна също да се разпише във вратата на дубъла.

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