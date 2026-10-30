Хорхе Мартин ще продължи участието си в Гран При на Малайзия

Доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин получи медицинско разрешение да продължи участието си в уикенда за Гран При на Малайзия.

BREAKING: Green light for @88jorgemartin to continue the #MalaysianGP 🇲🇾 🟢 #MotoGP https://t.co/beevT0MMLx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Мартинатора беше допуснат до първата свободна тренировка на „Сепанг“ само шести дни, след като счупи дясната си китка след падането си малко над 200 км/ч по време на спринта в Австралия. След края на сесията испанецът трябваше да се яви за допълнителен преглед при лекарите на MotoGP, за да се прецени дали той ще може да продължи участието си в състезателния уикенд край Куала Лумпур.

Session done for @88jorgemartin ✅ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/iYJ2lW7jJO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Още в хода на самата тренировка доктор Анхел Чарте неколкократно беше забелязан в гаража на Априлия в комуникация с Мартин след неговите серии от обиколки. Пилотът беше във видимо добро настроение, а малко след края на сесията беше обявено, че той ще може да продължи участието си в състезателния уикенд.

Марк Маркес най-бърз, Мартин 20-ти на старта на уикенда в Малайзия

В откриващата тренировка Мартин даде 20-то време, изоставайки с 1.835 секунди от директния си съперник в битката за титлата Марк Маркес, който беше най-бърз. Двамата са разделяни от 10 точки в генералното класиране, като световният шампион поведе след победата си в спринта на „Филип Айлънд“ миналата събота.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages