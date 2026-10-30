Хорхе Мартин ще продължи участието си в Гран При на Малайзия

Доскорошният лидер в генералното класиране в MotoGP Хорхе Мартин получи медицинско разрешение да продължи участието си в уикенда за Гран При на Малайзия.
Мартинатора беше допуснат до първата свободна тренировка на „Сепанг“ само шести дни, след като счупи дясната си китка след падането си малко над 200 км/ч по време на спринта в Австралия. След края на сесията испанецът трябваше да се яви за допълнителен преглед при лекарите на MotoGP, за да се прецени дали той ще може да продължи участието си в състезателния уикенд край Куала Лумпур.
Още в хода на самата тренировка доктор Анхел Чарте неколкократно беше забелязан в гаража на Априлия в комуникация с Мартин след неговите серии от обиколки. Пилотът беше във видимо добро настроение, а малко след края на сесията беше обявено, че той ще може да продължи участието си в състезателния уикенд.
Марк Маркес най-бърз, Мартин 20-ти на старта на уикенда в Малайзия
В откриващата тренировка Мартин даде 20-то време, изоставайки с 1.835 секунди от директния си съперник в битката за титлата Марк Маркес, който беше най-бърз. Двамата са разделяни от 10 точки в генералното класиране, като световният шампион поведе след победата си в спринта на „Филип Айлънд“ миналата събота.
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages