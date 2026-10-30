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Представител на домакините изхвърли Бен Шелтън от Швейцария

  • 30 окт 2026 | 02:30
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Представител на домакините изхвърли Бен Шелтън от Швейцария

Швейцарецът Жером Ким поднесе една от най-големите сензации от началото на турнира от сериите ATP 500 в Базел. Намиращият се на 222-ро място в световната ранглиста тенисист, който участва с уайлд кард, елиминира първия поставен в схемата Бен Шелтън (No. 4 в АТР) след драматична победа с 6:3, 6:7(4), 7:6(1) във втория кръг на надпреварата.

23-годишният домакин започна двубоя изключително устремено и спечели първия сет с 6:3, като реализира ранен пробив. Във втората част Ким имаше възможности да приключи срещата по-рано, но пропусна ключови точки за пробив, което позволи на американеца Шелтън да изравни след тайбрек със 7:6(4).

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Решителният трети сет предложи истинска драма на корта в Базел. Двамата тенисисти печелеха подаванията си благодарение на силен сервис, като Ким пласира общо 19 аса срещу 17 за Шелтън. В тайбрека швейцарецът демонстрира пълна доминация, затвори го категорично с 7:1 и си осигури място на четвъртфиналите.

Това е най-значимият триумф в кариерата на Жером Ким до момента, с който той зарадва местната публика. Отпадането на Бен Шелтън е втората голяма изненада на турнира, след като по-рано надпреварата напусна и Новак Джоковиќ. Ким продължава мечтаното си участие напред в Базел, докато световният No. 4 приключва участието си на 1/8-финалите.

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