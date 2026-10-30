Фриц елиминира Шаповалов в Базел

Шестият поставен в схемата Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Базел след победа над Денис Шаповалов с 6:4, 6:3.

Американецът спечели двубоя от втория кръг благодарение на два късни пробива, които решиха изхода на двата сета. С този успех Фриц си осигури сблъсък с Артюр Фис в следващата фаза.

Sealed in two 💪 Fritz makes the last 8 in Basel after defeating Shapovalov 6-4 6-3! #SwissIndoorsBasel https://t.co/JRzxJRnHvI — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

Срещата изравни общия баланс между двамата тенисисти на 6:6 победи, като Фриц вече е спечелил четири от последните им пет мача.

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Шаповалов, който заема 52-ро място в световната ранглиста, приключва участието си в Базел и има 22 победи и 21 загуби през сезона.

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