Фриц елиминира Шаповалов в Базел

Шестият поставен в схемата Тейлър Фриц се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите ATP 500 в Базел след победа над Денис Шаповалов с 6:4, 6:3.
Американецът спечели двубоя от втория кръг благодарение на два късни пробива, които решиха изхода на двата сета. С този успех Фриц си осигури сблъсък с Артюр Фис в следващата фаза.
Срещата изравни общия баланс между двамата тенисисти на 6:6 победи, като Фриц вече е спечелил четири от последните им пет мача.
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Шаповалов, който заема 52-ро място в световната ранглиста, приключва участието си в Базел и има 22 победи и 21 загуби през сезона.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google