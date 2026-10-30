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Палачът на Димитров се оттегли от Виена

  • 30 окт 2026 | 04:03
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Палачът на Димитров се оттегли от Виена

Матео Беретини се класира за следващата фаза на турнира от сериите ATP 500 във Виена, след като неговият сънародник Флавио Коболи бе принуден да се оттегли преждевременно от двубоя поради мускулен проблем.

Срещата започна с преимущество за Беретини, който водеше с 5:2 в първия сет. При този резултат здравословните проблеми на Коболи не му позволиха да продължи двубоя и той взе решение да се откаже.

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Най-вълнуващият момент от мача дойде веднага след прекратяването на играта. Разочарованият Коболи не успя да сдържи сълзите си на пейката, а Беретини се приближи към него и го прегърна, показвайки голямо уважение и подкрепа в този тежък момент.

С този успех Беретини продължава напред в надпреварата в Австрия, докато за Коболи предстои възстановяване от получената травма.

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