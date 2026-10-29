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ВАР се завръща в Sesame Купа на България, представиха и топката за турнира

  • 29 окт 2026 | 17:09
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Президентът на Българската професионална футболна лига (БПФЛ) Атанас Караиванов обяви, че системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде използвана още от осминафиналите на Sesame Купа на България. Това стана ясно след церемонията по тегленето на жребия за тази фаза на надпреварата, както и за определянето на потенциалните двойки на четвъртфиналите.

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Караиванов разкри, че решението е взето след разговор с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов. По този начин ще има промяна спрямо миналия сезон, когато ВАР не беше използван на осминафиналната фаза.

Президентът на БПФЛ уточни, че вече са проведени разговори и с фирмата, която осигурява технологията за видеоповторенията.

Освен това телевизията, притежаваща правата за излъчване на турнира, е гарантирала, че всички двубои от осминафиналите ще бъдат предавани пряко.

По време на церемонията беше представена и официалната топка, с която ще се играят срещите от турнира.

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