Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец

Георги Дерменджиев: Гости сме на Левски, но това няма никакво значение

  • 29 окт 2026 | 14:42
  • 653
  • 0

Консултантът по спортните въпроси в Лудогорец – Георги Дерменджиев сподели мнението си след жребия за Купата, който отреди „орлите“ да гостуват на Левски в 1/8-финалната фаза.

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий
Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

„Жребият си е жребий. Нищо не можем да говорим срещу него. Това е мач, който вероятно ще бъде много интересен. Гости сме, но това няма никакво значение. В един такъв турнир знаете, че всеки отбор може да постигне победа. Настройваме се към мача с Левски и следващия, ако победим в първия мач. Йовичевич е много добър треньор. Постигна требъл с Лудогорец. Надяваме се сега да се получи същото. Моят контакт с него е много добър. Комуникираме и ще помагам на Лудогорец с каквото мога“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Общинските съветници отпускат 100 000 евро на Дунав (Русе)

Общинските съветници отпускат 100 000 евро на Дунав (Русе)

  • 29 окт 2026 | 12:19
  • 811
  • 3
Билети от 15 до 25 евро за националния отбор в Пловдив

Билети от 15 до 25 евро за националния отбор в Пловдив

  • 29 окт 2026 | 11:47
  • 3489
  • 19
Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

Румен Трифонов: Когато печелим всеки следващ мач е ясно, че накрая целта ще бъде изпълнена

  • 29 окт 2026 | 11:27
  • 953
  • 1
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 22048
  • 57
Етър награди защитник с нов договор

Етър награди защитник с нов договор

  • 29 окт 2026 | 11:01
  • 715
  • 0
В Добруджа избраха нов управителен съвет

В Добруджа избраха нов управителен съвет

  • 29 окт 2026 | 10:57
  • 1070
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

  • 29 окт 2026 | 14:22
  • 27688
  • 78
Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

Веласкес: Не можем да си мислим, че сме Реал Мадрид, да забравим токсични въпроси като този

  • 29 окт 2026 | 15:23
  • 4768
  • 5
Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

  • 29 окт 2026 | 14:18
  • 5419
  • 1
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 22048
  • 57
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 10979
  • 5
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 7822
  • 1