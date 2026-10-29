Георги Дерменджиев: Гости сме на Левски, но това няма никакво значение

Консултантът по спортните въпроси в Лудогорец – Георги Дерменджиев сподели мнението си след жребия за Купата, който отреди „орлите“ да гостуват на Левски в 1/8-финалната фаза.

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„Жребият си е жребий. Нищо не можем да говорим срещу него. Това е мач, който вероятно ще бъде много интересен. Гости сме, но това няма никакво значение. В един такъв турнир знаете, че всеки отбор може да постигне победа. Настройваме се към мача с Левски и следващия, ако победим в първия мач. Йовичевич е много добър треньор. Постигна требъл с Лудогорец. Надяваме се сега да се получи същото. Моят контакт с него е много добър. Комуникираме и ще помагам на Лудогорец с каквото мога“.

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Снимки: Startphoto