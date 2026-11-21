РБ Лайпциг разгроми Унион (Берлин) като гост и е в топ 4 след четири поредни победи

РБ Лайпциг постигна убедителна победа с 5:1 при гостуването си на Унион Берлин в двубой от десетия кръг на Бундеслигата. Антонио Нуса (18' – дузпа) даде аванс на гостите, но Мишел Аебишер (41') възстанови равенството преди почивката. След нея Ромуло (50'), Браян Груда (72'), Роко Райц (76') и Ридле Баку (89') оформиха разгромния успех на „червените бикове“.

Лайпциг започна по-активно и още в началните минути създаде няколко опасности пред вратата на Фредерик Рьонов. Ромуло пропусна добра възможност след подаване на Нуса, а малко по-късно Браян Груда беше спрян в последния момент от Зено ван ден Бош. Именно защитникът на Унион се оказа в центъра на ситуацията за дузпата, след като настъпи Кристоф Баумгартнер в наказателното поле. Първоначално съдията не посочи бялата точка, но след намесата на ВАР преразгледа ситуацията и отсъди наказателен удар, реализиран от Нуса. Лайпциг продължи да контролира играта, но малко преди почивката Аебишер се възползва от лошо изчистване на Давид Раум и с мощен удар от около 12 метра изравни.

След почивката гостите бързо си върнаха преднината чрез Ромуло, а в заключителната част на срещата окончателно сломиха съпротивата на домакините. Груда покачи на 3:1 след бърза атака, а само четири минути по-късно Райц направи резултата още по-убедителен. Баку оформи крайното 5:1 в 89-ата минута. Така Лайпциг си тръгна с категоричен успех от Берлин след двубой, в който наложи превъзходството си в големи периоди от срещата и наказа грешките на съперника.

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Снимки: Gettyimages