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Сериозен удар за Валенсия: Никола Миротич аут за сблъсъка с Барселона

  • 29 окт 2026 | 16:36
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Сериозен удар за Валенсия: Никола Миротич аут за сблъсъка с Барселона

Валенсия получи неприятна новина след победата над Фенербахче с 86:78 в Евролигата. Един от основните играчи на испанския тим – Никола Миротич, получи мускулна контузия в областта на адукторите на левия крак и ще отсъства от терените за неопределено време.

Опитният баскетболист е почувствал остра болка в бедрото по време на срещата и беше принуден да напусне преждевременно. От клуба потвърдиха, че възстановяването му ще бъде проследена, като завръщането му ще зависи от състоянието му през следващите дни.

Миротич със сигурност пропуска предстоящия двубой срещу Барселона от деветия кръг на Евролигата, който е насрочен за петък.

Никола Миротич подписа с Валенсия
Никола Миротич подписа с Валенсия

Въпреки контузията на един лидерите си, Валенсия записа шеста победа в първите осем мача от сезона. Преди да напусне паркета, 35-годишният Миротич успя да отбележи 12 точки и да овладее 5 борби само за 16 минути.

Снимка: valenciabasket.com

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