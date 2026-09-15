Никола Миротич подписа с Валенсия

Звездното крило Никола Миротич официално се присъедини към Валенсия за сезон 2026/27, след като прекара последната година в Монако.

35-годишният ветеран, MVP на Евролигата за сезон 2021/22, остана без клуб през цялото лято, след като напусна монегаските.

Според официалното съобщение на Валенсия, договорът е за един сезон.

"Здравей, Валенсия, казаха ми, че търсите тежко крило, така че ето ме", заяви Миротич в клип в социалните мрежи, с който обяви пристигането си.

Benvingut, Niko! 🧡



Cas 👉 Valencia Basket incorpora a Nikola Mirotic para la próxima temporadahttps://t.co/5oG8pdQRdl



Val 👉 Valencia Basket incorpora a Nikola Mirotic per a la pròxima temporadahttps://t.co/FZLuYKudMV



Eng 👉 Valencia Basket signs Nikola Mirotic for the… pic.twitter.com/thhcO9oLIr — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026

Миротич записа средно по 11.0 точки, 4.3 борби и 1.4 асистенции в 31 мача от Евролигата през миналия сезон с екипа на Монако. Той регистрира 39.3% от стрелбите си от тройката, играейки средно по 19.1 минути на мач.

Бъдещето му беше несигурно след сериозните финансови проблеми на Монако. В крайна сметка ветеранът напусна клуба, който напусна Евролигата след само един сезон с Миротич в състава.

Habemus 4 🧡 pic.twitter.com/4cXTxOjaEk — Valencia Basket Club (@valenciabasket) September 15, 2026

Миротич започва професионалната си кариера в Реал Мадрид, преди да се премести в НБА през 2014 г.

Той прекара шест сезона в НБА с отборите на Чикаго Булс, Ню Орлиънс Пеликанс и Милуоки Бъкс, като записа средно по 12.3 точки и 5.9 борби в 319 мача от редовния сезон.

Миротич се завърна в Европа с Барселона през 2019 г. и беше избран за най-полезен играч на Евролигата през сезон 2021/22.

След като напусна Барса през 2023 г., той прекара два сезона в Олимпия Милано, преди да се присъедини към Монако миналото лято.

Въпреки дългия си списък с индивидуални награди и титли от национални първенства, Миротич все още не е печелил Евролигата.

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Снимки: Imago