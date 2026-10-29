Ивайло Ресиловски е единственият кандидат за председател на Съдийската комисия

Настоящият председател на Съдийската комисия по баскетбол (СК) Ивайло Ресиловски е единственият кандидат за поста преди предстоящите избори, които ще се проведат на 8 ноември.

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Ресиловски оглавява комисията от 2021 година, когато беше избран за председател. Сега той има възможност да продължи работата си начело на съдийския орган за още един мандат.

Кандидатурата му е издигната от досегашния състав на Съдийската комисия, което показва подкрепата на колегите му за продължаване на неговото управление. Любопитното е, че ситуацията се повтаря спрямо изборите през 2021 година, когато Ресиловски също беше единственият претендент за ръководния пост, припомня bgbasket.com.

Окончателното решение ще бъде взето на 8 ноември, когато ще се проведе изборът за председател. Ако дотогава не бъдат издигнати други кандидатури, Ресиловски отново ще се яви без конкурент и ще има възможност да запази поста си.

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