Декларацията на СК на БФБ към Тити Папазов, Георги Глушков и УС, в която пише скандални неща

Съдийската комисия към Българската баскетболна федерация явно е решила да направи компромис с президента Константин Папазов след скандала между него и националния съдийски инструктор и член на УС Орлин Николов. Както е известно, миналата седмица в края на мача от третия кръг на родното първенство между Левски-Шумен в зала “Триадица”, завършил 85:90, бе заснето напрежение между двамата на излизане от залата малко преди последния съдийски сигнал. Свидетели започнаха да коментират, че е имало и физически контакт, тъй като в самото видео не се вижда много ясно, а един от клубовете в елита - Спартак Плевен, публикува видеото и директно нападна Папазов и Глушков.

Бившият президент и треньор на "сините" отрече да имало физическа саморазправа, а вчера в интервю пред колегите от БГ Баскет обясни, че ситуацията била силно преувеличена.

Нашата медия обаче има декларацията, изготвена от Съдийската комисия на 25 октомври, която е с обръщение към Константин Папазов, Георги Глушков и Управителния съвет на БФБ, но интересното е, че тази първоначална версия, е достигнала само до новия президент и бившия №1 в родния баскетбол.

В нея могат да се прочетат изключително скандални неща, като се говори за влизане в съдийската стая след срещата между Левски и Черно море от първи кръг на Sesame НБЛ, както и оказването на психологически и физически натиск върху назначения видеооценител на срещата Левски – Шумен. Също така за опити за влияние върху процеса на изготвяне на съдийските назначения и върху работата на структурите на СК, както и за създала се практика представители на клубове да търсят директен контакт с президента на БФБ след приключване на срещи, като последващите реакции и разпореждания създават впечатление за вземане на решения извън установените процедури и без предварително обсъждане от компетентните колективни органи.



Освен това СК към БФБ настоява за предприемането на девет точки, които са определени, като незабавни мерки, за да може за съдийството да се гарантира нормалната работна среда.



Спартак Плевен скочи на Константин Папазов и Георги Глушков, след като Тити се замеси в голям скандал

Sportal.bg публикува цялата декларация във варианта изпратен до президента на БФБ Константин Папазов и предшественика му Георги Глушков.

ДЕКЛАРАЦИЯ



на Съдийската комисия към Българската федерация по баскетбол

ДО

Новоизбрания председател на БФБ – г-н Константин Папазов

Действащия президент на БФБ – г-н Георги Глушков

Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол

ОТНОСНО: Намеса в работата на Съдийската комисия, нарушаване на установените процедури

и необходимост от предприемане на незабавни организационни мерки

Уважаеми г-н Папазов,

Уважаеми г-н Глушков,

Уважаеми членове на Управителния съвет на БФБ,

С настоящата декларация Съдийската комисия (СК) към Българската федерация по баскетбол изразява сериозната си загриженост във връзка с ескалиращото напрежение около съдийството в Държавните първенства, зачестилите опити за пряка намеса в работата на Комисията и действията спрямо назначени длъжностни лица преди, по време и след провеждането на срещите.

През последните седмици станахме свидетели на ситуации, които считаме за недопустими и несъвместими с принципите на професионално отношение, институционална независимост и уважение към длъжностните лица. Сред тях са влизането в съдийската стая след срещата „Левски“ – „Черно море“ от първия кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ), както и оказването на психологически и физически натиск върху назначения видеооценител на срещата „Левски“ – „Шумен“.

Наред с това продължават опитите за влияние върху процеса на изготвяне на съдийските назначения и върху работата на структурите на СК. Наблюдава се и практика представители на клубове да търсят директен контакт с президента на БФБ след приключване на срещи, като последващите реакции и разпореждания създават впечатление за вземане на решения извън установените процедури и без предварително обсъждане от компетентните колективни органи.

Припомняме, че в края на предходния сезон, по време на срещата с клубовете, беше постигнато съгласие, че клубовете няма да оказват пряко или косвено влияние върху работата на Съдийската комисия. Практиката през последните седмици обаче показва не спазване на този принцип.

Категорично заявяваме, че подобни действия трябва да бъдат прекратени незабавно. Съдийските назначения, оценяването на съдийските екипи и всички въпроси, свързани с организацията и контрола на съдийството, следва да се разглеждат по установения ред, при спазване на действащите нормативни документи на БФБ и на принципите на обективност, прозрачност и равнопоставеност.

СК към БФБ продължава да изпълнява своите задължения и да организира работата си в съответствие с действащата нормативна уредба. Комисията винаги е зачитала решенията на Управителния съвет на БФБ и ги е прилагала, включително когато отделни решения не са съвпадали с нейните професионални становища. Считаме, че институционалната дисциплина и уважението към решенията на компетентните органи са основополагащи за нормалното функциониране на федерацията.



В същото време през последните три седмици се създаде сериозна неяснота вследствие на получавани указания и решения, за които не ни е известно да са били обсъждани и приети от Управителния съвет в установения ред. Това затруднява работата на Комисията и създава противоречия относно правомощията, отговорностите и начина на вземане на решения.



В тази връзка считаме за необходимо да припомним, че Българската федерация по баскетбол се управлява чрез своите компетентни органи и при спазване на предвидените в устава и нормативните документи процедури. Решенията, които засягат работата на отделните комисии и структури, следва да се вземат от оправомощените органи и да се комуникират по ясен, официален и последователен начин.

С оглед на изложеното и с цел възстановяване на нормалната работна среда, ясното разпределение на отговорностите и гарантирането на обективността в съдийството, СК към БФБ настоява за предприемането на следните незабавни мерки:

1. Прекратяване на всякаква нерегламентирана намеса в работата на Съдийската комисия.



Да бъде гарантирана оперативната самостоятелност на СК при изпълнение на възложените ѝ функции, включително при изготвянето на назначенията, оценяването на съдийските екипи и организацията на нейната дейност, в рамките на правомощията, определени от нормативните документи на БФБ.



2. Въвеждане и стриктно спазване на правила за комуникация с назначените длъжностни лица.



Да не се допуска нерегламентиран контакт, натиск или опит за въздействие върху съдиите, видеооценителите и останалите назначени длъжностни лица преди, по време и след срещите. Всякакви въпроси, възражения или сигнали следва да бъдат отправяни по официално установения ред.



3. Използване на официалния механизъм за обратна връзка от клубовете.



Всеки клуб следва да използва съществуващата система за обратна връзка със СК, като подава своите въпроси, възражения и претенции относно съдийството на конкретна среща. Сигналите трябва да бъдат разглеждани обективно, аргументирано и при спазване на установените процедури.

4. Официална публична позиция и извинение във връзка със случая с видеооценителя от срещата Левски - Шумен.



Настояваме за официално публично извинение и ясно изразена институционална позиция относно случая с видеооценителя на срещата „Левски“ – „Шумен“, с оглед на твърденията за оказан психологически и физически натиск. Считаме, че подобна реакция е необходима за защита на достойнството и професионалния авторитет на назначените длъжностни лица, както и за недопускане на подобни случаи в бъдеще.



5. Провеждане на спешна среща с всички клубове от НБЛ.



Настояваме за организиране на официална среща с участието на всички клубове от Националната баскетболна лига, представители на СК, ръководството на БФБ и Националния инструктор, на която да бъдат обсъдени и ясно регламентирани бъдещите взаимоотношения, ангажименти и отговорности на страните. Целта на срещата следва да бъде постигането на общо разбиране за правилата на комуникация, начина за подаване и разглеждане на сигнали и недопускането на пряко въздействие върху съдийските екипи.



6. Официално определяне на Национален инструктор към БФБ.



Настояваме за официално назначаване или определяне на Национален инструктор към БФБ, който да изпълнява ролята на професионален координатор и основно звено за комуникация между СК, клубовете и Управителния съвет на федерацията. Правомощията, отговорностите и механизмът за взаимодействие на Националния инструктор следва да бъдат ясно определени и официално оповестени, съгласно длъжностната му характеристика от БФБ.

7. Установяване на единен ред за разглеждане на въпросите, свързани със съдийството.



Всички въпроси, сигнали, възражения и претенции, свързани със съдийството, следва да бъдат адресирани първоначално до СК и/или Националния инструктор, а не да се решават чрез директни и неформални обръщения към президента на БФБ. Президентът и Управителният съвет следва да бъдат информирани по установения ред, като решенията се вземат от компетентния орган съобразно неговите правомощия.



8. Въвеждане на механизъм за информиране на президента на БФБ.



СК се ангажира да информира своевременно президента на БФБ за постъпили съществени претенции, сигнали и установени нередности, свързани със съдийството, като предоставя аргументиран професионален анализ, наличните факти и предприетите или предложените действия.



По този начин ще се осигури необходимата информираност на ръководството, без да се нарушават установените процедури и компетентността на Съдийската комисия.

9. Разглеждане на декларацията от Управителния съвет на БФБ.



Настояваме настоящата декларация и поставените в нея въпроси да бъдат включени за разглеждане в дневния ред на първото предстоящо заседание на Управителния съвет на БФБ. Очакваме по всяко от исканията да бъде взето ясно и официално решение, което да бъде отразено в протокола от заседанието и доведено до знанието на заинтересованите страни.



При необходимост предлагаме да бъдат предприети промени в съответните нормативни документи на БФБ, така че правомощията, процедурите и отговорностите на всички участници да бъдат ясно разписани.

СК към БФБ ще продължи да изпълнява своите задължения в съответствие с действащите нормативни документи, решенията на компетентните органи и принципите на професионализъм, безпристрастност и равнопоставеност.



Очакваме същото отношение към работата на Комисията от страна на ръководството на БФБ и всички клубове, участващи в Държавните първенства.



Подчертаваме, че настоящата декларация не цели противопоставяне между Съдийската комисия, клубовете и ръководството на федерацията. Напротив, тя е израз на необходимостта от възстановяване на доверието, институционалния ред и конструктивния диалог в интерес на българския баскетбол.



Същевременно сме категорични, че нормалното функциониране на съдийството не може да бъде гарантирано в среда на натиск, нерегламентирана намеса и противоречиви указания. Отговорността за създаването на ясни правила и тяхното последователно прилагане е споделена и изисква своевременни действия от всички компетентни страни.



С оглед на сериозността на изложените обстоятелства очакваме незабавен официален писмен отговор, както и конкретни решения и действия от страна на ръководството на БФБ.



До получаването на официална позиция и предприемането на конкретни мерки по поставените въпроси СК към БФБ заявява, че няма да изготвя съдийските назначения за предстоящите кръгове от календара на БФБ.

Очакваме отговорно отношение, конкретни решения и незабавни действия в интерес на българския баскетбол.

С уважение,

Съдийска комисия към Българската федерация по баскетбол

Дата: 25 Октомври 2026

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