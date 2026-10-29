Историческо постижение за Йокич, записа трипъл-дабъл №200 в НБА

Никола Йокич продължава да пише история в НБА. Сръбската суперзвезда записа трипъл-дабъл номер 200 в редовния сезон при победата на Денвър Нъгетс със 104:91 като гост на Ню Орлиънс Пеликанс.

Йокич завърши срещата с 21 точки, 13 борби и 10 асистенции, превръщайки се в едва втория баскетболист, достигнал границата от 200 трипъл-дабъла. Пред него остава единствено рекордьорът Ръсел Уестбрук с 209.

Джамал Мъри допринесе с 23 точки за победата, а Аарон Гордън добави 15 точки и 11 борби.

Йокич записа нов трипъл-дабъл за домакински успех на Денвър

Денвър поведе с цели 22 точки, но домакините успяха да намалят изоставането си до само пет в последната четвърт. В решителните минути Кристиан Браун се отличи с важни тройки, които сложиха край на надеждите на Ню Орлиънс за обрат.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages