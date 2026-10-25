Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Йокич записа нов трипъл-дабъл за домакински успех на Денвър

  • 25 окт 2026 | 09:47
  • 332
  • 0
Йокич записа нов трипъл-дабъл за домакински успех на Денвър

Никола Йокич реализира 35 точки, 15 борби и 10 асистенции, а Джамал Мъри отбеляза 42 точки за победата на Денвър над Ню Орлиънс със 141:135 след продължение като домакин в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада.

Йокич записа 199-и „трипъл-дабъл“ в кариерата си в срещите от редовния сезон в последните 12 сезона, нареждайки се на второ място по този показател след Ръсел Уестбрук. Оттеглилият се от баскетбола Уестбрук има 209 за 18 сезона от 2008/2009 насам.

Трей Мъри бе най-резултатен за Пеликанс с 26 точки, а Дежонте Мъри се отчете с 22.

Брандън Милър се отличи с 34 точки за домакинската победа на Шарлът със 115:110 над Маями в друг мач от вечерта в НБА. Хорнетс успяха да се възстановят, след като пропиляха преднина от 23 точки, за да надделеят над Хийт. Денис Шрьодер допринесе с 25 точки, а Наз Рийд реализира 23.

Дейвиън Мичъл вкара 22 точки и подаде 10 асистенции за Маями, който остава без победа в последните си три мача, въпреки че стигна до равенство срещу домакините в заключителните минути на двубоя.

Кливланд спечели домакинството си срещу Бруклин със 125:121 след 22 точки на Донован Мичъл и 21 точки, плюс 8 борби за Джарет Алън. Еван Мобли завърши с 20 точки и 10 борби, а Джейлън Тайсън се включи с 15 точки за Кавалиърс.

Филаделфия също записа домакински успех над Милуоки със 127:116, след като Джоел Ембийд регистрира десетия си „трипъл-дабъл“, а Джейлън Браун отбеляза 27 точки навръх 30-ия си рожден ден. Ембийд завърши с 28 точки, 11 борби и 10 асистенции за домакините, които бяха без получилия почивка ЛеБрон Джеймс. Очаква се той да играе в неделя срещу Детрой, а Ембийд ще почива за второто полувреме.

Трей Йънг се отчете с 20 точки и 9 асистенции за победата на Вашингтон със 124:120 при гостуването на Чикаго, а в останалите мачове от вечерта в НБА Далас отстъпи като домаки на Сан Антонио със 106:122, Хюстън се наложи със 121:114 над Аталанта като гост, а Финикс надви у дома Голдън Стейт със 131:122.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

  • 25 окт 2026 | 01:10
  • 1159
  • 0
Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

  • 24 окт 2026 | 22:28
  • 942
  • 0
Чернокожев пред Sportal.bg: Знаем, че можем още много

Чернокожев пред Sportal.bg: Знаем, че можем още много

  • 24 окт 2026 | 22:16
  • 1589
  • 1
Йордан Бозов пред Sportal.bg: Не видях моя отбор да се бори докрай

Йордан Бозов пред Sportal.bg: Не видях моя отбор да се бори докрай

  • 24 окт 2026 | 21:54
  • 1449
  • 1
Андрей Иванов след дабъл-дабъл със 17 борби: Статистиката не е важна, искам отборът да върви и да печели

Андрей Иванов след дабъл-дабъл със 17 борби: Статистиката не е важна, искам отборът да върви и да печели

  • 24 окт 2026 | 21:36
  • 1421
  • 1
Шумен пречупи Левски, Черно море надигра ЦСКА, ето всички резултати от деня в Sesame НБЛ

Шумен пречупи Левски, Черно море надигра ЦСКА, ето всички резултати от деня в Sesame НБЛ

  • 24 окт 2026 | 21:07
  • 14171
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Барселона е фаворит в Ел Класико

Барселона е фаворит в Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 06:15
  • 3772
  • 14
Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

  • 25 окт 2026 | 08:00
  • 4712
  • 0
Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

  • 25 окт 2026 | 08:28
  • 2667
  • 1
Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

  • 25 окт 2026 | 10:03
  • 444
  • 1
Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

  • 25 окт 2026 | 09:15
  • 3317
  • 0
Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

  • 24 окт 2026 | 19:51
  • 29675
  • 287