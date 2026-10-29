Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Джейлън Брънсън наниза 38 точки при драматичен обрат на Никс срещу Булс

  • 29 окт 2026 | 12:23
  • 584
  • 0
Джейлън Брънсън наниза 38 точки при драматичен обрат на Никс срещу Булс

Джейлън Брънсън изигра впечатляващ мач и изведе шампиона Ню Йорк Никс до победа със 133:127 при гостуването на Чикаго Булс в мач от редовния сезон в НБА. Плеймейкърът се отличи с 38 точки и 7 асистенции, осигурявайки втория пореден успех за нюйоркчани през сезона.

Карл-Антъни Таунс допринесе за триумфа с дабъл-дабъл от 19 точки и 13 борби, а О Джи Ануноби добави 23 пункта. Джордан Кларксън завърши с 18 точки, докато Ландри Шамет отбеляза 14. И Таунс, и Шамет получиха травми преди почивката – центърът пострада при сблъсък с Ноа Есенге, засягайки лявата си китка, а Шамет изкълчи десния си глезен след атрактивна забивка. След кратко медицинско обслужване в съблекалнята обаче и двамата се върнаха на игрището.

Домакините от Чикаго пропиляха аванс от цели 19 точки през второто полувреме и записаха четвърто поражение в пет мача. Норман Пауъл бе най-резултатен за „биковете“ с 30 точки при отлична стрелба (10 от 15 от игра). Кейлъб Уилсън наниза 20 точки, а Матас Бузелис се отчете със 17, с което премина границата от 2000 отбелязани точки в кариерата си. Джейлън Смит също направи силен мач с 17 точки и 11 овладени топки за домакините, които вкараха 18 тройки от 42 опита.

Първата част завърши зрелищно, след като Тре Джоунс отбеляза кош от центъра със сирената, извеждайки Чикаго напред с 62:56 на полувремето. Никс обаче пречупиха съперника си в заключителната четвърт с мощна серия от 10:2. Кларксън даде тон за обрата с точен изстрел от средна дистанция, а кош на Брънсън направи резултата 124:114 при оставащи 3:45 минути.

Въпреки че Булс намалиха изоставането си до 130:127 едва 46 секунди преди края, Пауъл пропусна изстрел от тройката за изравняване. В оставащите секунди Брънсън и Ануноби оформиха крайния резултат с три успешни наказателни удара.

В следващите си двубои в петък Ню Йорк Никс гостува на Филаделфия 76ърс, а Чикаго Булс ще пътува за визита на Бостън Селтикс.

Филаделфия 76ърс победи Индиана Пейсърс със 114:109 като гост след ново силно отборно представяне, в което Тайрийз Макси поведе тима от щата Пенсилвания с 27 точки. Джоел Ембийд добави 21 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Джейлън Браун записа 20 точки и 10 борби, а Анфърни Саймънс също се отчете с 20 точки. Ветеранът ЛеБрон Джеймс записа 13 точки и 10 асистенции.

Най-резултатен за Индиана, който беше без звездата си Тайрийз Халибъртън, беше Паскал Сиакам с 26 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Андрю Нембхард и Арън Несмит реализираха по 18 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

Лоялната програма на EKO България празнува 3 години с награди

  • 29 окт 2026 | 12:12
  • 294
  • 0
Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 29 окт 2026 | 09:51
  • 905
  • 0
Берое привлече американка

Берое привлече американка

  • 29 окт 2026 | 09:45
  • 660
  • 0
Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

Окуражаващи новини за Халибъртън: ясен е периодът за възстановяване на звездата на Индиана

  • 29 окт 2026 | 00:01
  • 1440
  • 0
Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

Жалгирис срази Виртус Болоня като гост

  • 28 окт 2026 | 23:46
  • 1264
  • 0
"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

"Дядовците" поведоха АСВЕЛ към победа срещу Партизан

  • 28 окт 2026 | 23:32
  • 981
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кой срещу кого в 1/8-финалите и 1/4-финалите за Купата на България

Кой срещу кого в 1/8-финалите и 1/4-финалите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 13:32
  • 3011
  • 3
Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

Дадоха само 650 билета на Левски за следващия мач, желаещите са в пъти повече

  • 29 окт 2026 | 11:03
  • 15230
  • 55
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 33318
  • 42
Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

Ботев (Пловдив) се разплати с футболистите, изплати заплатите за септември

  • 29 окт 2026 | 07:56
  • 9378
  • 3
Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 63906
  • 81
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

  • 29 окт 2026 | 09:25
  • 6204
  • 1