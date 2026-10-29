Джейлън Брънсън наниза 38 точки при драматичен обрат на Никс срещу Булс

Джейлън Брънсън изигра впечатляващ мач и изведе шампиона Ню Йорк Никс до победа със 133:127 при гостуването на Чикаго Булс в мач от редовния сезон в НБА. Плеймейкърът се отличи с 38 точки и 7 асистенции, осигурявайки втория пореден успех за нюйоркчани през сезона.

Карл-Антъни Таунс допринесе за триумфа с дабъл-дабъл от 19 точки и 13 борби, а О Джи Ануноби добави 23 пункта. Джордан Кларксън завърши с 18 точки, докато Ландри Шамет отбеляза 14. И Таунс, и Шамет получиха травми преди почивката – центърът пострада при сблъсък с Ноа Есенге, засягайки лявата си китка, а Шамет изкълчи десния си глезен след атрактивна забивка. След кратко медицинско обслужване в съблекалнята обаче и двамата се върнаха на игрището.

THE BRUNSON BURNER IGNITES AS THE KNICKS COMPLETE THE 19-POINT SECOND-HALF COMEBACK WIN 🗽 38 PTS (14 in 4Q) I 7 AST I 6 3PM https://t.co/MX0KcXxHNM — NBA (@NBA) October 29, 2026

Домакините от Чикаго пропиляха аванс от цели 19 точки през второто полувреме и записаха четвърто поражение в пет мача. Норман Пауъл бе най-резултатен за „биковете“ с 30 точки при отлична стрелба (10 от 15 от игра). Кейлъб Уилсън наниза 20 точки, а Матас Бузелис се отчете със 17, с което премина границата от 2000 отбелязани точки в кариерата си. Джейлън Смит също направи силен мач с 17 точки и 11 овладени топки за домакините, които вкараха 18 тройки от 42 опита.

Karl-Anthony Towns has gone back to the locker room of Bulls-Knicks after an apparent wrist injury. https://t.co/xMAt7OP9XX — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 29, 2026

Първата част завърши зрелищно, след като Тре Джоунс отбеляза кош от центъра със сирената, извеждайки Чикаго напред с 62:56 на полувремето. Никс обаче пречупиха съперника си в заключителната четвърт с мощна серия от 10:2. Кларксън даде тон за обрата с точен изстрел от средна дистанция, а кош на Брънсън направи резултата 124:114 при оставащи 3:45 минути.

BRUNSON OMG ANKLESSS https://t.co/xbaJCxmPwz — MAL (@MindOfBron) October 29, 2026

Въпреки че Булс намалиха изоставането си до 130:127 едва 46 секунди преди края, Пауъл пропусна изстрел от тройката за изравняване. В оставащите секунди Брънсън и Ануноби оформиха крайния резултат с три успешни наказателни удара.

В следващите си двубои в петък Ню Йорк Никс гостува на Филаделфия 76ърс, а Чикаго Булс ще пътува за визита на Бостън Селтикс.

Филаделфия 76ърс победи Индиана Пейсърс със 114:109 като гост след ново силно отборно представяне, в което Тайрийз Макси поведе тима от щата Пенсилвания с 27 точки. Джоел Ембийд добави 21 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, Джейлън Браун записа 20 точки и 10 борби, а Анфърни Саймънс също се отчете с 20 точки. Ветеранът ЛеБрон Джеймс записа 13 точки и 10 асистенции.

Най-резултатен за Индиана, който беше без звездата си Тайрийз Халибъртън, беше Паскал Сиакам с 26 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, а Андрю Нембхард и Арън Несмит реализираха по 18 точки.

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