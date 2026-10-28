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От Дунав с призив към феновете за мача с Левски

  • 28 окт 2026 | 09:43
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От Дунав с призив към феновете за мача с Левски

Дунав Русе разпространи призив към своите привърженици да се снабдят с билети предварително и да пристигнат по-рано на Градския стадион за предстоящия домакински мач с Левски. Срещата от 14-ия кръг на Първа лига е на 31 октомври, събота, от 16:30 часа. От русенския клуб отбелязаха, че причината са засилените мерки за сигурност, които са предвидени от МВР, както и при предходния двубой на "драконите" срещу Спартак Варна.

Продадени са вече 1500 билета, а пропуските за централната трибуна с козирка на цена от 15 евро са изчерпани.

Стандартните билети, както и тези за сектора, в който ще са гостуващите фенове, са на цена от 12 евро, пенсионерите ще плащат шест евро, а децата до 16 години ще влизат безплатно.

Билети се продават онлайн на сайта на клуба, на централната каса на Градския стадион и във фен магазина на ул. "Околчица" № 6. Касата и магазинът работят през седмицата до петък между 16:00 и 20:00 часа.

Детските и пенсионерските билети могат да бъдат закупени онлайн и на посочените места до петък, а в деня на мача ще се предлагат само онлайн уточниха още от футболния клуб.

От Дунав призовават феновете да предвидят достатъчно време за влизане на стадиона, за да се избегнат струпванията по входовете и зрителите да заемат спокойно местата си преди първия съдийски сигнал.

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