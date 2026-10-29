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Фенове с обвинения в манипулиране на жребия за Карабао къп

  • 29 окт 2026 | 09:42
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Фенове с обвинения в манипулиране на жребия за Карабао къп

Фенове обвиниха в социалните мрежи организаторите на Карабао Къп в манипулиране на жребия, след като Манчестър Сити получи домакинство на третодивизионния Брадфорд в четвъртфиналите на турнира. В социалните мрежи привърженици изразиха недоволството си, че „гражданите“ отново са изтеглили сравнително лесен съперник, докато Ливърпул ще се изправи срещу Борнемут. Някои от коментарите бяха насочени и към финансовите обвинения срещу Манчестър Сити, като фенове иронично заявиха, че клубът се нуждае от още 115 обвинения, свързани с финансовите правила, за да бъде обяснен подобен жребий.

Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг
Ливърпул приема Борнемут на 1/4-финалите в Карабао къп, палачът на Арсенал отново ще е домакин на отбор от Премиър лийг

Жребият беше изтеглен на живо по "Скай Спортс", а топките бяха разбъркани пред камерите от Конър Коуди и Греъм Льо Со. Въпреки спекулациите обаче няма доказателства за манипулация. Манчестър Сити си осигури място сред най-добрите осем след отстраняването на Брайтън след изпълнение на дузпи, докато Брадфорд продължи напред с победа с 2:0 над Питърбъро. Ливърпул също се класира след дузпи срещу Челси, а голямата сензация в предишния кръг беше отпадането на Арсенал от четвъртодивизионния Флийтууд Таун.

Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи
Манчестър Сити преодоля Брайтън след дузпи
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Снимки: Gettyimages

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