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Манчестър Сити 0:1 Брайтън, силен период на гостите доведе до гол

  • 28 окт 2026 | 22:04
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Манчестър Сити 0:1 Брайтън, силен период на гостите доведе до гол

Манчестър Сити и Брайтън играят при резултат 0:1 на "Етихад" в мач от осминафиналите на Купата на лигата. Малик Ялкуйе откри резултата в 30-ата минута.

Срещата започна при високо темпо и с атаки и към двете врати. Двамата треньори бяха направили множество промени от мачовете през уикенда, а получилите шанс за изява играчи искаха да покажат на какво са способни. Гостите организираха 2-3 атаки, но тимът на Мареска започна да доминира. Шерки направи страхотен пробив, който завършиС. неточен удар. След това той спечели фал на отлична позиция, но прати топката в стената.

Последва силен период за Брайтън. Удар на Рутер отиде в ръцете на Рули. По-късно Гомес стреля, но отново вратарят не бе затруднен. В друга ситуация Аяри получи топката в наказателното поле и опита да намери съотборник, но насочи топката в зона, където нямаше такъв. В 29-ата минута Грос отправи изстрел, а топката мина покрай дясната греда на Рули. Тази поредица от атаки на "чайките" доведе до гол. Хиншълууд получи топката в наказателното поле и пусна към Рутер. Той стреля, а Ялкуйе отклони топката пред вратата и откри резултата.

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Снимки: Imago

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