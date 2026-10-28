Манчестър Сити 0:1 Брайтън, силен период на гостите доведе до гол

Манчестър Сити и Брайтън играят при резултат 0:1 на "Етихад" в мач от осминафиналите на Купата на лигата. Малик Ялкуйе откри резултата в 30-ата минута.

Срещата започна при високо темпо и с атаки и към двете врати. Двамата треньори бяха направили множество промени от мачовете през уикенда, а получилите шанс за изява играчи искаха да покажат на какво са способни. Гостите организираха 2-3 атаки, но тимът на Мареска започна да доминира. Шерки направи страхотен пробив, който завършиС. неточен удар. След това той спечели фал на отлична позиция, но прати топката в стената.

Последва силен период за Брайтън. Удар на Рутер отиде в ръцете на Рули. По-късно Гомес стреля, но отново вратарят не бе затруднен. В друга ситуация Аяри получи топката в наказателното поле и опита да намери съотборник, но насочи топката в зона, където нямаше такъв. В 29-ата минута Грос отправи изстрел, а топката мина покрай дясната греда на Рули. Тази поредица от атаки на "чайките" доведе до гол. Хиншълууд получи топката в наказателното поле и пусна към Рутер. Той стреля, а Ялкуйе отклони топката пред вратата и откри резултата.

Lining up tonight! 👊🩵 XI | Rulli, Lewis, Reis, Guéhi (C), O'Reilly, Bouaddi, Kovačić, Foden, Cherki, Allan, Samba SUBS | Bettinelli, Ndiaye, Doku, Fernández, Aït-Nouri, Khusanov, McAidoo, Braithwaite, Oliver 🤝 @etihad https://t.co/O0FJuHWso3 — Manchester City (@ManCity) October 28, 2026

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Снимки: Imago