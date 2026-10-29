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Чаби Алонсо: Отпадането с дузпи винаги носи усещане за несправедливост

  • 29 окт 2026 | 05:09
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Чаби Алонсо: Отпадането с дузпи винаги носи усещане за несправедливост

Мениджърът на Челси Шаби Алонсо направи коментар след драматичното отпадане на неговия тим от турнира за "Карабао Къп" след дузпи срещу Ливърпул.

„Винаги когато се стигне до изпълнение на дузпи, отборът, който отпадне, остава с усещането, че това е несправедливо. Срещата беше изключително оспорвана. При дузпите всичко е възможно“, сподели специалистът.

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„Футболистите демонстрираха нужното ниво, за да бъдат напълно конкурентоспособни на такъв труден стадион като „Анфийлд“. Допуснахме изравнително попадение след наказателен удар", допълни той.

Наставникът отличи и представянето на своя вратар: „Майк Пендерс се представи изключително стабилно. Въпреки че не създадохме много чисти положения, той внесе спокойствие и сигурност в нашите редици, което беше от ключово значение за нас, особено през първата част", отбеляза Чаби Алонсо.

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„Такъв е футболът и това е неизменна част от нашата професия. Показахме добро лице, което е задължително при гостувания на подобни стадиони. Сега основният ни фокус се насочва изцяло към представянето в Премиър лийг. Времето ни за възстановяване е кратко, тъй като в събота ни предстои ранен мач и трябва да пренастроим мислите си възможно най-бързо“, завърши мениджърът на "сините".

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Снимки: Gettyimages

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