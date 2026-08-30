MotoGP показа как ще изглежда градската писта в Аделаида

Организаторите на MotoGP показаха как ще изглежда градската писта в Аделаида, която ще поеме домакинството на надпреварата за Гран При на Австралия от 2027 година.

FIRST LOOK 🇦🇺



Experience every turn, straight and braking zone of the proposed Adelaide layout 🏍️#MotoGP pic.twitter.com/V8MYEqKMIM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

Трасето, което беше показано чрез виртуална обиколка, която беше публикувана от MotoGP, е малко по-различно от това, което беше представено първоначално, когато състезанието беше обявено в началото на годината. То ще включва и части, които бяха използвани в годините, когато Аделаида приемаше Гран При на Австралия във Формула 1, но по-късно бяха премахнати, когато Формула 1 се премести в Мелбърн.

Самото трасе за MotoGP, което ще домакинство и на стартове от австралийския Суперкарс шампионат, ще бъде с дължина от 4.13 километра и ще включва 15 завоя. Очаква се моторите от Кралския клас да развиват максимална скорост от приблизително 340 км/ч на най-дългата права на пистата.

От публикуваната виртуална обиколка ясно се вижда, че пистата ще разполага с много широки зони за сигурност, въпреки че ще бъде градска. Реално по-голямата част от трасето ще преминава през парка Виктория.

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Снимки: MotoGP

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