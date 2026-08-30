Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. MotoGP показа как ще изглежда градската писта в Аделаида

MotoGP показа как ще изглежда градската писта в Аделаида

  • 30 авг 2026 | 10:41
  • 950
  • 0
MotoGP показа как ще изглежда градската писта в Аделаида

Организаторите на MotoGP показаха как ще изглежда градската писта в Аделаида, която ще поеме домакинството на надпреварата за Гран При на Австралия от 2027 година.

Трасето, което беше показано чрез виртуална обиколка, която беше публикувана от MotoGP, е малко по-различно от това, което беше представено първоначално, когато състезанието беше обявено в началото на годината. То ще включва и части, които бяха използвани в годините, когато Аделаида приемаше Гран При на Австралия във Формула 1, но по-късно бяха премахнати, когато Формула 1 се премести в Мелбърн.

Самото трасе за MotoGP, което ще домакинство и на стартове от австралийския Суперкарс шампионат, ще бъде с дължина от 4.13 километра и ще включва 15 завоя. Очаква се моторите от Кралския клас да развиват максимална скорост от приблизително 340 км/ч на най-дългата права на пистата.

От публикуваната виртуална обиколка ясно се вижда, че пистата ще разполага с много широки зони за сигурност, въпреки че ще бъде градска. Реално по-голямата част от трасето ще преминава през парка Виктория.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Снимки: MotoGP

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 1 сеп 2026 | 08:02
  • 10698
  • 0
Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

  • 31 авг 2026 | 21:40
  • 3297
  • 1
Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

  • 31 авг 2026 | 21:09
  • 1452
  • 1
Година без победа: Неприятната статистика за Оскар Пиастри през сезон 2026

Година без победа: Неприятната статистика за Оскар Пиастри през сезон 2026

  • 31 авг 2026 | 19:50
  • 1178
  • 1
Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

  • 31 авг 2026 | 19:43
  • 967
  • 1
Бивш пилот: Верстапен може да е изненадата на "Монца"

Бивш пилот: Верстапен може да е изненадата на "Монца"

  • 31 авг 2026 | 19:06
  • 2392
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 3211
  • 0
Обявиха датите и часовете на Локо Пд - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо Пд - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 1632
  • 0
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 09:23
  • 21212
  • 5
ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:43
  • 3634
  • 0
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 34702
  • 50
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 43415
  • 86