Серхио Перес ще отбележи юбилей в домашното си състезание

За пилота на Кадилак Серхио Перес предстоящият уикенд за Гран При на Мексико Сити ще бъде специален по две причини.
От една страна това ще е домашна надпревара за родения в Гуадалахара пилот, който се радва на огромна популярност в своята родина. От друга страна той ще отбележи състезание №300 в кариерата си във Формула 1, която започна през 2011 година със Заубер.
За Перес това ще е участие №304 в кръг от световния шампионат, но старт №300, защото до момента той има четири уикенда, в които е участвал, но по една или друга причина не е стартирал. Той пропусна надпреварите в Монако и Канада през дебютния си сезон след тежката катастрофа в квалификацията в Княжеството, а през 2015 повреда не му позволи да стартира в Малайзия. През 2020 мексиканецът даде положителен тест за COVID-19 и беше принуден да се оттегли от уикенда за Гран При на Великобритания малко преди неговото начало.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages