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Серхио Перес ще отбележи юбилей в домашното си състезание

  • 28 окт 2026 | 12:02
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За пилота на Кадилак Серхио Перес предстоящият уикенд за Гран При на Мексико Сити ще бъде специален по две причини.

От една страна това ще е домашна надпревара за родения в Гуадалахара пилот, който се радва на огромна популярност в своята родина. От друга страна той ще отбележи състезание №300 в кариерата си във Формула 1, която започна през 2011 година със Заубер.

За Перес това ще е участие №304 в кръг от световния шампионат, но старт №300, защото до момента той има четири уикенда, в които е участвал, но по една или друга причина не е стартирал. Той пропусна надпреварите в Монако и Канада през дебютния си сезон след тежката катастрофа в квалификацията в Княжеството, а през 2015 повреда не му позволи да стартира в Малайзия. През 2020 мексиканецът даде положителен тест за COVID-19 и беше принуден да се оттегли от уикенда за Гран При на Великобритания малко преди неговото начало.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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