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Големият шеф на Кадилак не отхвърли възможността Херта да смени Ботас догодина

  • 28 окт 2026 | 15:38
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Големият шеф на отбора на Кадилак във Формула 1 Дан Таурис не отхвърли възможността Колтън Херта да бъде титуляр на тима през сезон 2027 за сметка на Валтери Ботас.

Валтери Ботас не се тревожи от слуховете за бъдещето му в Кадилак
Валтери Ботас не се тревожи от слуховете за бъдещето му в Кадилак

Ботас и настоящият му съотборник Серхио Перес подписаха многогодишни договори с най-новия екип във Формула 1, който дебютира в началото на настоящата кампания. В последните няколко седмици обаче се появиха съмнения около бъдещето на финландеца, особено след състезанието в Сингапур, в което той почти беше затворен с обиколка от Перес.

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„Мисля, че през следващите няколко седмици ще можем да говорим по-подробно за плановете ни относно пилотския състав. Очевидно имаме договори с Чеко и Валтери и сме много доволни от работата им.

„В последните няколко състезания обаче Валтери имаше известни затруднения със състезателното темпо. Обсъждаме този въпрос и ще видим как ще се развият нещата“, коментира Таурис.

„Да, винаги има такава възможност“, добави той, когато беше попитан конкретно за възможността Херта да бъде титуляр на Кадилак догодина.

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Снимки: Gettyimages

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