Асистентът на Компани: Венсан ми писа, че е доволен от отбора

Помощник-треньорът на Байерн (Мюнхен) Аарън Данкс, който заместваше Венсан Компани при победата с 3:1 като гост на Фрайбург, разкри, че белгийският специалист веднага го е поздравил за успеха. Данкс изрази задоволство от представянето на баварците и похвали футболистите за характера, който са показали в заключителните минути.

„Тъкмо отворих телефона си и веднага видях съобщение от Винс. Беше написал „Браво!“ и беше щастлив. Отговорих му: „Страхотно, сега си почивай“, и му изпратих емоджи с целувка. Надявам се наистина да си почине“, разказа Данкс.

„Много съм доволен от представянето ни. Знаехме, че ни предстои изключително трудно гостуване. Те са много добър отбор и се намират в отлична форма. В последните минути трябваше да покажем устойчивост и характер, а според мен се справихме много добре в защита. Като цяло съм изключително доволен от днешния ден“, добави помощник-треньорът.

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Данкс коментира и попадението на Дайо Упамекано, като разкри, че треньорският щаб е използвал видео от предишния мач срещу Арсенал, за да подготви защитника.

„Показахме му положението, което имаше срещу Арсенал онзи ден, когато направи подобно включване. Мисля, че този път завърши атаката много добре. Беше фантастично и много се радвам за него“, заяви Данкс.

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