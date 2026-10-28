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Лондонският маратон обмисля революционна промяна при жените за 2027 година

  • 28 окт 2026 | 10:40
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Лондонският маратон обмисля революционна промяна при жените за 2027 година

Организаторите на престижния маратон в Лондон обмислят сериозна промяна във формата на елитното дамско състезание за 2027 година. Плановете включват допускането на мъже и пейсмейкъри редом до водещите атлетки, което да помогне за постигането на още по-бързи времена и евентуално подобряване на световния рекорд.

В момента върховото постижение в смесени маратони принадлежи на Рут Чепнгетич с време 2:09:56 часа от маратона в Чикаго през 2024 година. Около този резултат обаче остават сериозни съмнения, тъй като кенийката даде положителна допинг проба пет месеца по-късно и през 2025 година бе наказана с лишаване от състезателни права за срок от три години.

От своя страна Тигст Асефа, която държи световния рекорд за изцяло женски старт (2:15:41 часа от Лондон през 2026 година), беше напът да подобри рекорда на смесено бягане по време на тазгодишния маратон в Берлин. Тежка контузия – скъсване на ахилесово сухожилие в заключителните километри – обаче я принуди да намали драстично темпото и тя пресече финалната линия накуцвайки за 2:11:04 часа.

Драматичните сцени в Германия подтикнаха изпълнителния директор на Лондонския маратон Хю Брашър да обмисли нов подход, който да предостави на състезателките, включително и на Асефа, ако се възстанови навреме, шанс да надминат оспорвания рекорд на Чепнгетич по улиците на британската столица.

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"Дали в бъдеще Лондон ще продължи да има отделен рекорд само за жени? Да, смятам, че това е важно. В миналото обаче сме експериментирали. Когато Пола Радклиф постигна своето историческо време, около нея бягаха мъже, макар че самата тя вероятно би казала, че те с нищо не са ѝ помогнали“, заяви Брашър пред изданието "Индипендънт“.

Брашър, който активно настоява за по-чист спорт в рамките на веригата от най-големите маратони след временното отстраняване на Перес Джепчирчир, добави:

"Готови сме на промени и водим активен диалог с атлетите за техните цели. Случилото се с Тигст Асефа в Берлин беше истинска спортна трагедия заради контузията, но представянето ѝ бе феноменално. Тя беше напът да счупи рекорда, целта е напълно постижима. Личното ми мнение, базирано и на данните от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU), е, че настоящият световен рекорд поражда основателни съмнения.“

През последните години женското елитно състезание в Лондон се провеждаше като изцяло самостоятелен старт. Този регламент обикновено прави бягането по-трудно поради липсата на достатъчно гъста група около лидерките.

През 2003 година Пола Радклиф записа исторически резултат от 2:15:25 часа именно в смесено бягане. В момента ръководството на маратона провежда консултации с водещите световни бегачки относно предпочитания от тях формат, преди съставът и детайлите за състезанието да бъдат официално обявени през януари.

"Разговаряме с жените и се съобразяваме с техните стремежи – тези дискусии за 2027 година продължават. Все още финализираме договорите с участниците. Когато обявим имената през януари, публиката ще види невероятно съперничество както при мъжете, така и при жените. Често се казва, че маратонът в Лондон се печели по-трудно от олимпийска или световна титла. Всички варианти са на масата и обсъждаме множество идеи“, завърши Брашър.

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Снимки: Gettyimages

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