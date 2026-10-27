Шефът на Лондонския маратон Хю Брашър: Ще заловим всички измамници

Изпълнителният директор на Лондонския маратон Хю Брашър изрази категоричната си решимост да премахне нелоялните състезатели от престижната верига “Световни маратонски мейджъри“ в стремежа към напълно чист спорт. Светът на леката атлетика преживя истински шок, след като актуалната световна шампионка Перес Джепчирчир бе временно отстранена от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU). Причината за санкцията е положителна извънсъстезателна проба за забранената субстанция еритропоетин (ЕПО).

33-годишната кенийска бегачка, спечелила олимпийско злато в Токио през 2021 година и триумфирала на Лондонския маратон през 2024 година, е дала положителния тест преди победата си на маратона в Сидни на 30 август 2026 година. По-рано през същата година тя пропусна надпреварата в британската столица заради стрес фрактура.

Брашър не скри огорчението си от новината и потвърди обединените усилия на водещите маратони и антидопинговите органи срещу нарушителите.

“Първоначалната ми реакция бе огромно разочарование и тъга“, заяви Брашър пред “Индипендънт“. “Разочароващо е, че някой вероятно е извършил измама. На този етап казвам 'вероятно', тъй като резултатите от втората проба все още не са излезли.“

“Последиците от подобно деяние са огромни. Спортистите, завършили на второ, трето или четвърто място, търпят фундаментални промени в живота и кариерата си. Чистият спорт е от първостепенно значение. Ние работим в изключително тясно сътрудничество с АИЮ и нейния ръководител Брет Клотиър. Организаторите на най-големите маратони, включително Лондонският, са сред основните финансови поддръжници на организацията.“

“През настоящата година удвоихме вноските си за AIU, като сумата вече надхвърля 700 000 долара (около 524 000 паунда) годишно за всички мейджър състезания. С добавянето на нови стартове бюджетът ще расте. Привличаме също производители на спортни обувки, мениджъри и самите състезатели. Допълнителното финансиране осигури по-голям обем тестове — именно това помогна Джепчирчир да бъде разкрита, както и да се потвърди чистотата на историческото постижение на Сабастиан Саве в Лондон, където той слезе под границата от два часа.“

“Ще заловим нарушителите. За съжаление, човешката природа е такава, че при толкова големи награди винаги ще има хора, които смятат, че измамата е най-прекият път към тях.“

Брашър подчерта, че уличените в допинг атлети ще бъдат напълно изолирани от елитните състезания. За сравнение, само в Лондон Саве заслужи 230 000 долара (172 000 паунда) за победата си, чупейки рекорда на трасето с феноменалните 1:59:30 ч. — първото официално слизане под два часа в сертифицирано състезание.

“Тъй като нашите състезания са с поименни покани, имаме пълното право да налагаме забрани на тези атлети да участват при нас“, допълни директорът. “Не можем да отнемем състезателните им права глобално като федерация, но можем категорично да им затворим вратите за най-големите маратони. Безкомпромисни сме по тази тема.“

Джепчирчир се утвърди като едно от най-ярките имена в маратонските бягания с титли от Олимпиадата в Токио 2020, Световното първенство в японската столица, както и с победи в Ню Йорк (2021 г.), Бостън (2022 г.) и Лондон (2024 г.), донесли ѝ стотици хиляди долари от наградни фондове.

Брашър обаче призна, че възстановяването на вече изплатени премии от предишни години при последващи положителни допинг проби е на практика невъзможно.

Кенийката, която заема девето място във вечната ранглиста на маратона с време 2:14:43 ч., не е отворила вратата на дома си в продължение на два часа при внезапна проверка на проверяващите от AIU в Кения, разкри нейният агент Джани Демадона.

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Снимки: Gettyimages