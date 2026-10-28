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Никс с първа победа за сезона след убедителен успех над Пистънс

  • 28 окт 2026 | 10:35
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Никс с първа победа за сезона след убедителен успех над Пистънс

Шампионите от Ню Йорк Никс прекъснаха негативната си серия от три поредни загуби и записаха първи успех за новия сезон в НБА, надигравайки непобедения до момента тим на Детройт Пистънс със 111:97 в зала „Медисън Скуеър Гардън“.

Карл-Антъни Таунс изигра впечатляващ мач и поведе домакините с „дабъл-дабъл“ от 27 точки и 20 борби. Благодарение на успеха нюйоркчани избегнаха антирекорд – баланс от 0-4, регистриран от действащ шампион единствено от Бостън Селтикс през сезон 1969-70. Преди този двубой Никс отстъпиха последователно пред Филаделфия, Бостън и Орландо, след като в шампионския си поход миналата пролет записаха едва три поражения в рамките на цели 19 срещи.

Джейлън Брънсън преодоля колебливата си стрелба от първото полувреме (1 от 9 опита) и завърши с 23 точки, повеждайки силната серия на тима след почивката. Микал Бриджис добави 12 точки, отбелязвайки първите си четири тройки за сезона. Това бе първи триумф за тима от Ню Йорк след победата в петия мач от финалите на НБА през изминалата кампания.

Развръзката настъпи в третата четвърт, която домакините спечелиха категорично с 37:13. Частта започна със серия от 11:0 за Никс, с която резултатът стана 62:50. В заключителните минути на периода Таунс вкара седем поредни точки, а тройка със сирената на Джош Харт оформи финална серия от 12:2 за преднина от 88:63 преди последните 12 минути.

За Детройт Пистънс, чийто баланс вече е 3-1, Кейд Кънингам се отличи с 19 точки, девет борби и осем асистенции. Пол Рийд, който започна като титуляр на мястото на контузения център Джейлън Дюрън, бе най-резултатен за гостите с 22 точки и девет овладени топки. Загубата сложи край на стремежа на Пистънс към първи старт с 4-0 от сезон 2018-19, както и на серията им от шест поредни победи в редовния сезон срещу състава на Ню Йорк.

Следващи мачове: Детройт Пистънс приема състава на Шарлът в сряда вечер, а Ню Йорк Никс: гостува по същото време на Чикаго.

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