Африканската конфедерация обяви сериозни финансови печалби

Африканската футболна конфедерация (КАФ) обяви днес по време на конгреса на организацията, че е възвърнала рентабилността си за финансовата 2025-26 година с нетна печалба от 31,2 млн. долара и увеличени общи приходи от 284 милиона американски долара. 48-ата редовна Асамблея или конгресът на КАФ се проведе в Абуджа (Нигерия) и освен финансовите резултати, организацията се обедини около подкрепата си към Джани Инфантино – противоречивият президент на ФИФА, който през месец март 2027-а ще се бори за нов мандат.

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Финансовите резерви на организацията също се подобриха – от дефицит от 16,8 милиона долара до положително салдо от 14,4 милиона долара, докато наличността към края на финансовата година, която е до юни 2026-а, възлизаше на 118,8 милиона от американската валута. Така работата на актуалния президент – южвоафриканският бизнесмен Патрис Моцепе донесе положителен обрат през последните пет години, след като през 2021-а година КАФ имаше дългове от 100 милиона долара. Също така КАФ увеличи и подкрепата за всяка една от страните в Африка – от 525 хиляди долара до 700 хиляди долара.

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