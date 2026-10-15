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Първо Карвахал, а сега друг - Хетафе покани още една звезда

  • 15 окт 2026 | 13:29
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Първо Карвахал, а сега друг - Хетафе покани още една звезда

След като по-рано през седмицата подписа с Даниел Карвахал, скромният испански клуб Хетафе е предложил контракт и на Джейдън Санчо, съобщи “Скай Спортс”. 26-годишният англичанин е свободен агент от 1 юли насам, когато изтече договорът му с Манчестър Юнайтед.

Фланговият нападател напусна „Олд Трафорд“, след като от доста време не попадаше в плановете на тима, а поредицата от преотстъпвания не доведе до очакваното възраждане на кариерата му. През последните години Санчо игра под наем в Борусия (Дортмунд), Челси и Астън Вила, но така и не успя да се утвърди за постоянно.

Поради тази причина след раздялата му с Манчестър Юнайтед интересът към него остана изненадващо скромен. Въпреки статута си на свободен агент, крилото прекара повече от три месеца в търсене на ново предизвикателство.

Сега Хетафе може да му предложи неочакван изход — само няколко години след като през 2021 година „червените дяволи“ платиха за него 85 милиона евро.

Хетафе има ясни причини да бъде активен на пазара. След като завърши на седмо място в Ла Лига през миналата кампания, отборът изпитва известни затруднения през настоящия сезон и за момента заема 14-та позиция в таблицата, поради което се стреми да укрепи състава си.

Мадридчани обаче трябва да се вместят в тавана на заплатите, наложен от Ла Лига, което временно беше блокирало картотекирането на Карвахал. Ситуацията беше разрешена, след като президентът на Хетафе Анхел Торес представи банкова гаранция пред испанското първенство, осигурявайки необходимия финансов ресурс. Предстои да разберем как евентуално ще бъде решен същия казус и със заплатата на Санчо.

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Снимки: AI

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