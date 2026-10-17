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Дани Карвахал: Проектът на Хетафе искрено ме мотивира

  • 17 окт 2026 | 01:55
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Дани Карвахал: Проектът на Хетафе искрено ме мотивира

Опитният десен краен бранител Дани Карвахал разкри мотивите зад решението си да облече екипа на Хетафе. На 13 октомври клубът от мадридското предградие официално парафира едногодишно споразумение с 34-годишния футболист. Първоначално ръководството на Ла Лига изрази резерви относно осъществяването на сделката заради необичайно ниските финансови параметри на неговото възнаграждение.

„Очаква ме изключително положително изживяване. Това е проект, който ме зарежда с истинска мотивация. Жаждата за победа и състезателният дух са заложени в моето ДНК. Оставам си у дома – в Мадрид, където съм израснал. Всички фактори съвпадат идеално: мога да бъда полезен със своя опит, игрови стил и цялостен принос към състава. Не мога да гарантирам дали ще изпълним всички поставени цели, но се трудим усилено за това. Във футбола трябва да караш ден за ден и да запазиш спокойствие, защото съм убеден, че направих най-правилния избор“, сподели Карвахал, цитиран от авторитетното издание „Марка“.

Официално: Карвахал смени Реал Мадрид с Хетафе
Официално: Карвахал смени Реал Мадрид с Хетафе

Фланговият състезател подчерта и ключовата роля на старши треньора Хосе Бордалас за осъществяването на този трансфер.

„Проведохме разговор и изяснихме какво очакваме от отбора. Той е наставник, който умее да изстисква абсолютния максимум от своите футболисти. Изключително много харесвам този профил специалисти. И двамата споделяме динамичната философия за постоянна преса и раздаване на терена, така че съм сигурен, че ще се разбираме отлично“, допълни защитникът.

Преди да се присъедини към Хетафе, Карвахал прекара дълги години в Реал Мадрид, където контрактът му изтече през изминалото лято. С екипа на „кралския клуб“ на „Сантяго Бернабеу“ той завоюва четири шампионски титли в Ла Лига и шест трофея от Шампионската лига, като в кариерата си е защитавал и цветовете на германския Байер Леверкузен.

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