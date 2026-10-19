Хетафе може да събере Дани Карвахал и Серхио Рамос

Президентът на Хетафе Анхел Торес обмисля нов сензационен трансферен ход. След като си осигури услугите на Даниел Карвахал, мадридският клуб запазва реален интерес и към друг бивш капитан на Реал Мадрид – Серхио Рамос.

Ръководителят на тима потвърди, че вече е осъществил контакт с брата и агент на бранителя Рене Рамос, за да проучи условията около евентуална сделка. Въпреки това Торес подчерта, че на този етап привличането му не е спешен приоритет, тъй като отборът разполага с достатъчно опции в сърцето на отбраната.

В интервю за предаването „Таблеро Депортиво“ по „Радио Насионал де Еспаня“ (РНЕ) президентът на клуба сподели, че трансферът може да се осъществи при подходящи обстоятелства и че Рамос остава в списъка с потенциални попълнения.

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Към момента фокусът на старши треньора Хосе Бордалас е насочен към други зони на терена. Наставникът настоява предимно за нови попълнения по фланговете, имайки предвид, че разполага с шестима централни защитници за предстоящите мачове.

„Това не е пост, който ни е спешен точно сега. Треньорът искаше крила. Но вратата не е затворена и той остава сред възможните варианти“, обясни клубният президент, като допусна, че трансферът би могъл да се осъществи и през зимния пазар през януари.

На 40-годишна възраст Серхио Рамос е в търсене на следващия си клуб след раздялата с мексиканския Монтерей в края на 2025 година. Последният му официален мач се състоя на 6 декември същата година при поражението с 2:3 от Толука на полуфиналите в първенството Апертура.

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Потенциален трансфер в Хетафе би върнал световния шампион в испанския елит и би му дал възможност отново да играе рамо до рамо с Дани Карвахал. Двамата бяха дългогодишни съотборници на „Сантяго Бернабеу“, а крайният бранител наскоро подписа споразумение с мадридчани, валидно до 30 юни 2027 година.

Въпреки че операцията все още не е водеща за ръководството на Хетафе, името на легендарния защитник остава на дневен ред. Бъдещето на Рамос ще зависи от развитието на трансферния прозорец и евентуалната промяна в нуждите на тима.

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Снимки: Imago