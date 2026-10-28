Истинска канонада! Шелтън заби 44 аса и се доближи до световния рекорд

Бен Шелтън демонстрира страхотен характер и забележителен сервис, за да постигне обрат и да се класира за следващия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Базел. Американският тенисист надделя над сънародника си Александър Ковачевич с 6:7(4), 7:6(3), 7:6(4) в изключително оспорван мач от първия кръг, преминал без нито един пробив в подаванията на двамата състезатели.

Централното събитие на срещата бе невижданата канонада от начален удар на Шелтън, който завърши двубоя с общо 44 аса. Това го доближи само на три директни точки от сервис от световния рекорд за трисетов мач на Милош Раонич. Особено впечатляващ бе първият му сервис гейм във втория сет, когато световният номер 4 пласира четири поредни аса и го спечели за едва 56 секунди.

Ben Shelton just won a service game in 56 seconds 🚀 ​4 aces in a row. Absolutely lethal on serve. https://t.co/ljweCYQRt0 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 27, 2026

След като загуби първия сет в тайбрек с 4:7 точки, Шелтън показа стабилни нерви и хладнокръвие. Във втория сет той поведе рано с 3:0 в тайбрека и го затвори при 7:3 точки, за да изравни резултата. Третата част отново вървеше гейм за гейм, като при 5:5 Ковачевич получи две точки за пробив, но Шелтън се справи с натиска. В решителния тайбрек на третия сет фаворитът дръпна с 4:0 и не изпусна аванса си, затваряйки го при 7:4 точки.

С тази победа Бен Шелтън записа своя четвърти успех от пет срещи срещу Александър Ковачевич и продължава участието си в надпреварата в Базел.

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Снимки: Imago