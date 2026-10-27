Зверев се измъчи, но продължава напред във Виена

Водачът в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира във Виена след трудна победа срещу 67-ия в света Мартин Ландалус от Испания със 7:5, 3:6, 7:6(11). Мачът продължи три часа и пет минути. Зверев пласира осем аса, реализира два от седемте си точки за пробив и допусна четири двойни грешки.
Във втория кръг Зверев ще се изправи срещу победителя от мача между Талон Грикспоор и Брандън Накашима.
Седмият в схемата Томи Пол също продължава напред във Виена след победа над руснака Андрей Рубльов със 7:5, 6:2. Мачът продължи 1 час и 30 минути.
Пол ще се изправи срещу италианеца Лучано Дардери във втория кръг.
Британецът Камерън Нори преодоля в два сета аржентинеца Франсиско Серундоло - 6:4, 6:1.
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