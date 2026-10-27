Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Зверев се измъчи, но продължава напред във Виена

  • 27 окт 2026 | 23:01
  • 414
  • 0
Зверев се измъчи, но продължава напред във Виена

Водачът в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на турнира във Виена след трудна победа срещу 67-ия в света Мартин Ландалус от Испания със 7:5, 3:6, 7:6(11). Мачът продължи три часа и пет минути. Зверев пласира осем аса, реализира два от седемте си точки за пробив и допусна четири двойни грешки. 

Във втория кръг Зверев ще се изправи срещу победителя от мача между Талон Грикспоор и Брандън Накашима.

Седмият в схемата Томи Пол също продължава напред във Виена след победа над руснака Андрей Рубльов със 7:5, 6:2. Мачът продължи 1 час и 30 минути. 

Пол ще се изправи срещу италианеца Лучано Дардери във втория кръг.

Британецът Камерън Нори преодоля в  два сета аржентинеца Франсиско Серундоло - 6:4, 6:1.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Алкарас преодоля Хачанов на тенис турнира във Виена

Алкарас преодоля Хачанов на тенис турнира във Виена

  • 27 окт 2026 | 20:14
  • 669
  • 0
Александър Василев стартира с успех в Гърция

Александър Василев стартира с успех в Гърция

  • 27 окт 2026 | 17:05
  • 566
  • 0
13-та поредна загуба за Винъс Уилямс в мач с рекордна възрастова разлика

13-та поредна загуба за Винъс Уилямс в мач с рекордна възрастова разлика

  • 27 окт 2026 | 16:08
  • 1006
  • 1
Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо

Елизара Янева преодоля първия кръг на WТА 125 в Курмайо

  • 27 окт 2026 | 15:45
  • 816
  • 0
Алкарас: Саша напълно заслужава да е №1

Алкарас: Саша напълно заслужава да е №1

  • 27 окт 2026 | 15:36
  • 851
  • 0
Григор допсуна брейк в третия сет срещу Коболи във Виена

Григор допсуна брейк в третия сет срещу Коболи във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:25
  • 14735
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Григор допсуна брейк в третия сет срещу Коболи във Виена

Григор допсуна брейк в третия сет срещу Коболи във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:25
  • 14735
  • 4
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 99297
  • 562
Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

  • 28 окт 2026 | 00:13
  • 6654
  • 11
Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
  • 33542
  • 55
Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 30829
  • 82
Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

  • 27 окт 2026 | 20:43
  • 7040
  • 15