Джокович ще участва в Базел за първи път от 15 години

24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович ще вземе участие в ATP турнира по тенис в Базел, съобщиха организаторите.

39-годишният сърбин получи специална покана от организаторите на турнира. Това ще бъде първото му участие в Базел от 15 години. Джокович е участвал в турнира преди това три пъти, като е спечелил титлата през 2009 г., достигнал е до финала през 2010 г. и е достигнал до полуфиналите през 2011 г.

17 years on… @DjokerNole will return to Basel to contest the #SwissIndoorsBasel in search of a 103rd career title 🏆 https://t.co/ueDpU8SiEW — ATP Tour (@atptour) October 16, 2026

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Джокович спечели титлата в Пекин на 6 октомври след победа на финала срещу австралиеца Алекс де Минор.

Турнирът от ATP 500 в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.

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