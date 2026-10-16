Джокович ще участва в Базел за първи път от 15 години

24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович ще вземе участие в ATP турнира по тенис в Базел, съобщиха организаторите.
39-годишният сърбин получи специална покана от организаторите на турнира. Това ще бъде първото му участие в Базел от 15 години. Джокович е участвал в турнира преди това три пъти, като е спечелил титлата през 2009 г., достигнал е до финала през 2010 г. и е достигнал до полуфиналите през 2011 г.
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Джокович спечели титлата в Пекин на 6 октомври след победа на финала срещу австралиеца Алекс де Минор.
Турнирът от ATP 500 в Базел ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.